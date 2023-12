Pragmatic Play, The Wild Gang in esclusiva sui Brand del gruppo Pixelo

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo, che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano sui Brand del gruppo Pixelo fino al 15 Gennaio.

Indossate gli stivali da cowboy e salite in sella per un’avventura western con The Wild Gang.

Questa slot presenta una formazione unica di 3-4-4-4-4-3 rulli, con simboli come lame, bottiglie e distintivi dello sceriffo che appaiono sulla griglia. I giocatori devono realizzare una combinazione vincente di almeno tre simboli da sinistra a destra per ottenere un premio.

Sul secondo, terzo, quarto e quinto rullo possono comparire quattro diversi simboli Wild, che si comportano tutti allo stesso modo, ma con personaggi diversi della banda. Se i Wild atterrano sul secondo e sul terzo rullo, funzionano come di consueto, sostituendo tutti i simboli paganti e ottenendo un moltiplicatore casuale fino a x4. Se tre o più Wild appaiono in un singolo giro nel gioco base, funzionano come Scatter, sbloccando il round bonus dei giri gratuiti.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

