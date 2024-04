PRAGMATIC PLAY, THE DOG HOUSE – DOG OR ALIVE IN ESCLUSIVA SU LEOVEGAS

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su LeoVegas fino al 29 Aprile.

The Dog House – Dog or Alive trasporta i giocatori nel selvaggio west per vivere un’avventura all’insegna del divertimento insieme a cow-boy a quattro zampe.

Ambientata in un villaggio del vecchio West, simboli come ossa, collari e cagnolini, possono comparire sulla griglia di gioco 5×3 e formare una vincita con tre o più di questi simboli disposti in rulli adiacenti.

I Wild, presenti sotto forma di distintivo a stella, possono apparire in qualsiasi momento sostituendo tutti i simboli tranne il Bonus e comparendo sul secondo, terzo e quarto rullo. Ogni volta che il Wild colpisce, porta con sé un moltiplicatore casuale di x2 o x3 che si applica a ogni combinazione vincente di cui fa parte.

Cosa aspettarsi:

Il simbolo Bonus, sotto forma di cassaforte, può comparire sul primo, sul terzo e sul quinto rullo e, se ne vengono colpiti tre in un qualsiasi giro, si innesca il round bonus dei giri gratuiti e si ottiene una vincita pari a 5 volte la puntata totale.

Un numero casuale di giri gratuiti viene assegnato prima dell’inizio del round, con una griglia 3×3 che gira automaticamente e rivela un numero di giocate gratuite in ogni cella prima di combinarsi

Durante il round bonus, tutti i Wild che colpiscono rimarranno al centro dei rulli per tutta la durata del round, portando con sé moltiplicatori casuali che si applicano a tutte le combinazioni vincenti di cui fanno parte.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

