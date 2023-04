Pragmatic Play svela i tesori degli Aztechi con Jane Hunter and the Mask of Montezuma™ 

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per l’industria dell’iGaming, si addentra nelle tombe azteche alla ricerca di tesori nascosti nella sua nuova slot Jane Hunter and the Mask of Montezuma™.

I giocatori seguono l’intrepida Jane Hunter che cerca di svelare i segreti di Montezuma rivelando le gemme nascoste con i suoi simboli: lo zaino, il binocolo e il piccone che compaiono sulla griglia 5×3 che presenta 10 linee di pagamento.

I simboli Wild possono comparire su tutti e cinque i rulli nel gioco base, sostituendo tutti gli altri simboli tranne le icone scatter e bonus. L’atterraggio di tre, quattro o cinque scatter in qualsiasi giro svela un antro nascosto in cui vengono assegnati rispettivamente 10, 15 o 20 giri gratis.

Durante i giri gratis, i quattro simboli di pagamento più remunerativi hanno il ruolo di simboli Denaro e i Wild sono invece simboli di raccolta. Ogni volta che un Wild atterra sui rulli insieme ad un simbolo Denaro, al giocatore viene assegnato il valore totale di tutti i simboli Denaro presenti sui rulli. Ogni simbolo Denaro che atterra, inoltre, viene raccolto in uno dei quattro contatori speciali. Quando un contatore è pieno, il valore del simbolo corrispondente viene aumentato di 5 volte la puntata per tutta la durata della funzione e il contatore si azzera.

I giocatori possono anche far atterrare il simbolo bonus sul quinto rullo nel gioco base per attivare il gioco bonus pick, dove si deve scegliere uno dei cinque scrigni del tesoro proposti, al cui interno si potrebbero trovare 10, 15 o 20 giri gratis o premi fino a 40 volte la puntata.

Jane Hunter and the Mask of Montezuma™ è l’ultima slot pubblicata che si aggiunge al pluripremiato portfolio di oltre 300 titoli di gioco esclusivi Pragmatic Play, e segue i recenti successi 3 Dancing Monkeys™ e Gods of Giza™.

Irina Cornides, Direttore Operativo di Pragmatic Play, ha dichiarato:“Jane Hunter and the Mask of Montezuma™ è una nuova uscita molto eccitante. Il suo design accurato e le meccaniche di gioco coinvolgenti faranno sicuramente divertire i giocatori. I Free Spins con i simboli progressivi, il gioco bonus che offre la possibilità di ottenere premi in denaro istantanei o giri gratis e un primo premio di 5.000 volte la puntata rendono questa slot un ulteriore arricchimento del portfolio Pragmatic Play.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi