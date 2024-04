Pragmatic Play, Sugar Rush 1000 in esclusiva su Sisal

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sisal fino al 18 Aprile.

Tante dolci sorprese con Sugar Rush 1000.

Sull’ampia griglia 7×7 troverete simboli come orsetti di gelatina, cuori e stelle e, se compaiono cinque o più simboli uguali adiacenti si formerà una combinazione vincente, che pagherà un premio corrispondente al valore di quel simbolo.

Una funzione di caduta vede questi raggruppamenti rimossi dal gioco, e le posizioni vuote riempite dall’alto finché non compaiono più vincite come parte di quella sequenza.

Ogni volta che un simbolo vincente esplode, il suo posto viene registrato sulla griglia. Se un altro simbolo esplode nuovamente su quel punto, viene aggiunto un moltiplicatore, che parte da x2 e raddoppia fino a x1.024 ad ogni colpo. Il moltiplicatore ottenuto viene aggiunto a tutte le combinazioni vincenti che si formano su di esso.

Cosa aspettarsi:

• Colpendo tre o più Scatter in qualsiasi giro, si attiverà il round bonus dei giri gratuiti, con almeno dieci partite gratuite da avviare.

• Durante questo round, i punti segnati e i relativi moltiplicatori rimarranno in gioco fino alla fine del round e potranno aumentare di valore con i successivi colpi di fortuna

• Colpendo altri tre o più Scatter durante il round bonus si ottengono ulteriori giri gratuiti.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi