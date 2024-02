Pragmatic Play, Loki’s Riches in esclusiva su Snai

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Snai fino al 26 Febbraio.

Unitevi al dio della malizia in Loki’s Riches.

Entrate nel regno di Loki ed aiutatelo a conquistare uno scrigno pieno di tesori in questa slot 7×7 con pagamento a grappolo. Almeno cinque martelli, anelli, scudi o altri simboli ispirati alle terre nordiche adiacenti, devono creare un gruppo abbinato per attivare una vincita. Questi vengono poi rimossi dal gioco, innescando una serie di nuove icone che cadono sul tabellone di gioco e che possono potenzialmente creare altri grappoli.

In modo casuale, durante il gioco base, è possibile selezionare un’icona come simbolo speciale in espansione. Questo non esploderà come parte della funzione tumbling, ma si espanderà in un raggruppamento 2×2 per aumentare il potenziale di vincita.

Cosa aspettarsi:

Almeno quattro scatter devono essere posizionati per assegnare 10 giri gratuiti, mentre altri scatter garantiscono un numero ancora maggiore di giri.

Durante il round bonus, il simbolo speciale in espansione è attivo su ogni giro

Vincita massima di 10.000x!

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi