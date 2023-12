Pragmatic Play lancia in Italia Admiralbet Roulette

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, ha stretto una partnership con AdmiralBet per lanciare un’esclusiva versione della roulette italiana. Il titolo mantiene le caratteristiche principali che hanno

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, ha stretto una partnership con AdmiralBet per lanciare un’esclusiva versione della roulette italiana.

Il titolo mantiene le caratteristiche principali che hanno reso Roulette Italia uno dei giochi live casino più amati dagli appassionati.

Luca Mantegazza, Country Director Italy, ha dichiarato: “AdmiralBet è un partner fondamentale per Pragmatic Play in Italia, e siamo lieti di celebrare la collaborazione creando un nuovo gioco personalizzato nel live casino basato su uno dei nostri prodotti più popolari.

Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per portare valore aggiunto ai nostri Partners e per questo siamo entusiasti di lanciare una Roulette esclusiva con AdmiralBet”

Paolo Marchi, Managing Director di AdmiralBet ha dichiarato: “Ogni nostra collaborazione con Pragmatic Play è significativa, questo ci permette di avere nuove possibilità per crescere di anno in anno. Proseguire in tal modo significa essere sempre all’avanguardia nel nostro settore e per questo il lancio della AdmiralBet Roulette non solo consoliderà questa partnership, ma aprirà anche a futuri orizzonti comuni. Continuare a percorrere insieme questo strada ci permetterà di offrire sempre il massimo ai nostri giocatori, sia dal punto di vista videoludico che tecnologico.

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto titoli di slot al mese, oltre a fornire giochi di casinò dal vivo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

