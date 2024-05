PRAGMATIC PLAY LANCIA I JACKPOT PLAY IN ITALIA

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti dell’iGaming, ha rilasciato la sua linea di jackpot progressivi in Italia “Jackpot Play”, agli operatori del settore.

Già disponibili su AdmiralBet, i giochi Jackpot Play saranno rilasciati nelle prossime settimane all’intera rete di partner italiani di Pragmatic Play.

I Jackpot Play si sono già affermati come un eccezionale strumento di acquisizione e fidelizzazione dei giocatori in altri mercati regolamentati europei. Disponibili su una selezione di slot Pragmatic Play dedicate, tra cui King of Atlantis e Tiki Hut Megaways™, presentano quattro livelli di jackpot che possono assegnare randomicamente i premi in qualsiasi momento del gioco.

I Jackpot Play si integrano perfettamente tramite l’API Jackpot di Pragmatic Play e possono essere configurati dagli operatori per funzionare su un numero illimitato di Brand per creare una rete locale di jackpot progressivi esclusivamente per i loro giocatori.

Luca Mantegazza, Country Director di ARRISE powering Pragmatic Play, ha dichiarato: “I Jackpot Play sono stati un successo straordinario per i partner di Pragmatic Play in tutto il mondo, per cui è entusiasmante vedere questa nuova gamma di giochi con jackpot dedicati in arrivo presso gli operatori italiani, che potranno offrire una scelta ancora più ampia ai propri giocatori“. Pragmatic Play è impegnata nel portare contenuti esclusivi e promozioni dedicate al mercato italiano che rappresenta un mercato chiave per l’azienda.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi