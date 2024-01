Pragmatic Play, Good Luck & Good Fortune in esclusiva su LeoVegas

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su LeoVegas fino al 22 Febbraio.

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su LeoVegas fino al 22 Febbraio.

Potreste avere la possibilita’ di ottenere vincite straordinarie grazie alla fortunata Good Luck & Good Fortune.

Trasportando i giocatori in un’affascinante scenario boschivo, simboli come quadrifogli, lanterne e conigli possono atterrare sulla griglia 5×3 del gioco. Questi simboli devono formare combinazioni corrispondenti di tre o più su 10 linee di pagamento per assegnare una vincita. I Wild possono apparire in qualsiasi posizione durante il gioco base, sostituendo tutti i simboli tranne lo scatter. Tutte le combinazioni vincenti con almeno un simbolo Wild vengono moltiplicate per 2 volte.

I simboli scatter luminosi possono comparire in qualsiasi giro del gioco base. Ogni volta che due di essi vengono colpiti nello stesso giro, assegnano un importo casuale fino a 1.000 volte la puntata del giocatore. Colpendo tre, quattro o cinque scatter si attiverà il round bonus con 10, 15 o 20 giri gratuiti rispettivamente.

Cosa aspettarsi:

Prima dell’inizio del round bonus, viene selezionato un moltiplicatore casuale fino a x10, che si applica a ogni vincita successiva durante il round.

Ogni wild che colpisce durante il round bonus assegna un giro gratis aggiuntivo, mentre l’arrivo di tre, quattro o cinque scatter assegnerà 10, 15 o 20 giri gratis extra.

Se un jolly si posiziona al centro della griglia di gioco durante il round bonus, assegna tre giri gratis aggiuntivi. Se uno dei tre, quattro o cinque scatter occupa quella posizione, vengono assegnati 20, 30 o 40 giri gratuiti.

Il round bonus dei giri gratuiti può essere attivato anche con un acquisto bonus nel gioco base.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

