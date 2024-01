Pragmatic Play, Fire Stampede in esclusiva su Sportbet

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo, che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sportbet fino al 22 Gennaio.

Guidate una carica infuocata verso la vittoria con Fire Stampede™.

Nella polverosa distesa del deserto, simboli come cactus, aquile e pepite d’oro devono formare combinazioni vincenti da sinistra a destra su una griglia 5×5 per assegnare una vincita. Le posizioni superiore e inferiore del terzo rullo sono speciali, così come il sesto rullo extra a lato della griglia di gioco, con gettoni in possesso di simboli in denaro o altri premi che atterrano in questi punti. Un simbolo Wild sotto forma di cappello da cowboy può apparire su qualsiasi rullo durante un giro, sostituendo tutti i simboli tranne Connect & Collect.

Il simbolo Connect & Collect può comparire in qualsiasi posizione non speciale. Colpendo simboli Connect & Collect adiacenti da sinistra a destra fino a raggiungere una delle posizioni speciali della griglia, si otterrà il premio che si trova in quella posizione. Potrebbe trattarsi di un respin, un premio in denaro, l’aggiunta di Wilds o un numero selezionato di giri gratuiti. Esiste anche la possibilità di vincere uno dei tre premi jackpot, che assegnano un jackpot minore, maggiore o maggiore.

Cosa aspettarsi:

L’atterraggio di tre o più Scatter innescherà la funzione giri gratuiti, avviando il round con il numero totale di giri gratuiti raccolti da Collect & Connect, insieme ad almeno sette partite gratuite.

La funzione Connect & Collect appare durante il round bonus, agendo allo stesso modo del gioco base.

Il grande jackpot può essere vinto in modo casuale alla fine di qualsiasi giro durante il gioco base.

Il round bonus dei giri gratuiti può essere attivato anche con un acquisto bonus nel gioco base per un valore pari a 100 volte la puntata del giocatore.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi