Pragmatic Play continua la sua espansione in Venezuela con l’operatore King Deportes

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, ha ulteriormente rafforzato il suo profilo nel mercato venezuelano grazie a una nuova partnership con l’operatore King Deportes. La gamma di slot più performanti di Pragmatic Play è ora disponibile per i giocatori di King Deportes, tra cui la pluripremiata Gates of Olympus™ e la famosissima serie John Hunter.

I fan dei giochi di Casinò live riceveranno la possibilità di usufruire di un intero portfolio che include i classici Blackjack, Roulette e Sic Bo, la Mega Wheel ispirata al game show e la popolare innovazione di Pragmatic Play, Sweet Bonanza CandyLand.

L’accordo sui contenuti multi-prodotto fornisce anche l’accesso al catalogo di titoli di sport virtuali di Pragmatic Play, che comprendono corse di levrieri, corse di cavalli e calcio.

Questo ultimo accordo vede Pragmatic Play continuare a espandersi senza sosta ed entrare in Paesi come Colombia, Venezuela insieme ad altri mercati emergenti attraverso partnership chiave con Estrelabet, MarjoSports e Tower Star tra molti altri.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Il Venezuela continua a fornirci un mercato fiorente e il lavoro che svolgiamo è stato nuovamente premiato con un altro accordo di partnership. King Deportes è un operatore rispettato e ci offre ancora più visibilità nel Paese”.

Luis Lizarazo di King Deportes, ha dichiarato: “Pragmatic Play è lo sviluppatore più rinomato in America Latina e qualsiasi casinò di prestigio deve avere i suoi prodotti, quindi essere stati in grado di siglare questo accordo ha significato enorme traguardo sia per noi sia per i nostri giocatori. Infatti, questa partnership fornirà loro una ricchezza di contenuti ineguagliabile”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo e bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi