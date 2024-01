Portogallo: nel terzo trimestre la spesa per i giochi online segna un +47,2%

Il Servizio di regolamentazione e ispezione del gioco d’azzardo portoghese (SRIJ) ha riferito che il paese ha registrato 215,3 milioni di euro dal gioco d’azzardo online nel terzo trimestre del 2023.

I ricavi totali del mercato da luglio a settembre 2023 hanno superato il record di 122 milioni di euro, stabilito nel secondo trimestre, di4,6%.Anche il dato del terzo trimestre è stato superiore del 36,1% rispetto ai 158,2 milioni di euro generati nello stesso periodo del 2022.

In totale, i giocatori hanno speso 3,65 miliardi di euro giocando ai giochi online durante il trimestre, raggiungendo un nuovo record, segnando un aumento del 47,2%.

Le slot sono state il tipo di gioco più popolare, con l’82,3% dell’importo totale, mentre il blackjack ha generato il 6,2% e la roulette francese il 6,4%.

I ricavi delle scommesse sportive nel terzo trimestre sono stati pari a 81,9 milioni di euro.

Si tratta del 17,7% in più rispetto all’anno precedente ma del 2,5% in meno rispetto al secondo trimestre e al terzo trimestre consecutivo di calo. La spesa dei giocatori per le scommesse sportive online è stata del 12,1% superiore rispetto all’anno precedente, attestandosi a 390,5 milioni di euro. Di questo totale, il 71,4% delle scommesse è stato piazzato sul calcio, il 22,2% sul tennis e il 6,4% sugli altri sport.

Nel terzo trimestre, 196.600 giocatori si sono esclusi dal gioco d’azzardo online, con un aumento significativo del 42,5% annuo.

C’erano 205.200 nuovi account e 97.800 account cancellati.

In totale, 23 siti web sono stati chiusi dalla SRIJ nel terzo trimestre a causa di operazioni di gioco d’azzardo illegali.

Gli operatori statali hanno registrato 3,9 milioni di conti attivi utilizzati per il gioco d’azzardo online nel terzo trimestre.

Nel terzo trimestre, i ricavi del gioco d’azzardo tradizionale sono stati di 76,1 milioni di euro, ovvero il 14% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Le slot machine hanno guadagnato 57,2 milioni di euro, ovvero un aumento dell’1%, e hanno generato il 75,1%.

delle entrate trimestrali. I giochi in stile casinò e bingo hanno generato 18,9 milioni di euro, ovvero il 35,6% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Il baccarat ha guadagnato 5,9 milioni di euro, la roulette americana ha guadagnato 5,8 milioni di euro e il blackjack ha generato 3,3 milioni di euro.

PressGiochi