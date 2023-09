Piemonte. Sarno (PD): “In 1.30 minuti la maggioranza ha bocciato due proposte di leggesul gioco d’azzardo”

“1.30 minuti, è questo il tempo che la maggioranza ha dedicato alla discussione della proposta di legge presentata da 12.000 cittadini, 21 consigli comunali, 40 associazioni, medici e psicologi per chiedere di modificare l’attuale normativa sul contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico.

«Hanno bocciato entrambe le proposte in discussione con un solo voto, senza entrare nel merito delle leggi, magari modificando parti della loro legge che negli ultimi anni hanno trovato nei fatti e nei dati un non riscontro della Legge stessa. Dati che hanno dimostrato quanto diverse parti fossero sbagliate. La Direzione Investigativa Antimafia, l’Istituto Ires e i SerD hanno diffuso dati che dimostrano quanto la Legge del centrodestra sia a tutela del gioco d’azzardo e delle lobby e non della salute pubblica, punto centrale della proposta approvata dalla giunta Chiamparino nel 2016» il commento del Consigliere regionale del PD Diego Sarno.

Cirio decide ancora una volta di tutelare le lobby del gioco e non la sanità pubblica nella «totale indifferenza per una massiccia mobilitazione dal basso» aggiunge la collega Monica Canalis che prosegue «le attività economiche, per quanto lecite e legittime, devono essere regolamentate per non nuocere alla salute e al benessere della persona».

Continueremo a dare battaglia su questo fronte, perché è un tema di salute pubblica e perché, troppo spesso, a entrare nel meccanismo della dipendenza sono i più fragili. Qui si vede la differenza tra noi e la destra di Cirio.

