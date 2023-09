Piemonte: la legge sul gioco torna sui banchi del Consiglio

E’ all’ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte di oggi la discussione delle due proposte di legge in materia di giochi. Le pdl in questione sono la numero 227

Le pdl in questione sono la numero 227 recante la “Proposta di legge di iniziativa popolare: ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico’” e la n. 228 sulle “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” presentata dai Comuni di Grugliasco, Baveno, Cureggio, Mongrando, Nichelino, Torino.

Entrambe le proposte hanno ricevuto voto negativo a maggioranza dalla III e IV Commissione lo scorso 29 giugno.

