Piemonte. Appendino (Sind. Torino): “Su azzardo, gravissimo fare passi indietro”

“Soprattutto in un momento sociale così delicato è gravissimo fare passi indietro sulla lotta all’azzardopatia, piaga che mina la salute e il futuro di tante famiglie”. È intervenuta anche la sindaca di Torino Chiara Appendino, su Twitter, a proposito della battaglia in Consiglio regionale sulla legge per la ludopatia. “Mi aspetto – ha aggiunto – che tutte le istituzioni remino dalla stessa parte”.

In Consiglio regionale era in discussione la legge 83: la maggioranza della giunta Cirio ha presentato un emendamento che di fatto, vorrebbe eliminare buona a parte della legge sul gioco d’azzardo approvato dalla giunta Chiamparino nel 2016. In sostanza verrebbe abolita la retroattività delle distanze per il posizionamento di slot e macchinette da luoghi sensibili (scuole, ospedali, impianti sportivi e chiese).

