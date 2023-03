PDL Vaccari per il riordino dei giochi assegnato alla Comm. Finanze

E’ stata assegnata all’esame in sede referente della Commissione finanze della Camera dei deputati la proposta di legge a firma di Stefano Vaccari (PD) ed altri recante: «Disposizioni in materia di riordino della disciplina dei giochi pubblici».

Interverranno con un parere consultivo anche le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura, Ambiente, trasporti, Attività produttive, Lavoro pubblico, Affari sociali, Agricoltura e Politiche dell’UE.

La proposta di legge Vaccari reca ben 103 articoli suddivisi in 6 titoli.

Il titolo I contiene le disposizioni generali del provvedimento. Esso si suddivide in 9 capi recanti: 1) l’oggetto, le finalità e i princìpi del provvedimento; 2) le definizioni; 3) le fonti della disciplina dei giochi; 4) la disciplina della rete dei giochi; 5) l’abilitazione all’offerta di giochi; 6) la disciplina delle concessioni delle reti di gioco; 7) la disciplina degli aggi e dei compensi; 8) le azioni di contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo patologico; 9) la pubblicità.

Il titolo II disciplina le entrate da giochi, definendo le entrate tributarie e non tributarie connesse ai giochi e le misure relative all’accertamento e alla riscossione.

Il titolo III disciplina le sanzioni connesse ai giochi e in particolare quelle penali, amministrative, tributarie e le disposizioni generali in materia di penali convenzionali.

Il titolo IV reca disposizioni sui controlli per il settore dei giochi e in particolare i poteri e le attività affidate a tal fine all’Agenzia delle entrate e ad altri soggetti preposti al controllo.

Il titolo V reca la disciplina dei singoli giochi, ovvero dei giochi mediante apparecchi con e senza vincita di denaro, delle scommesse e dei giochi di ippica nazionale, del gioco del bingo, dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei concorsi pronostici, delle lotterie, delle lotterie ad estrazione differita, delle lotterie ad estrazione istantanea e del gioco a distanza.

Il titolo VI reca le disposizioni finali e le abrogazioni di norme previgenti in tema di giochi.

