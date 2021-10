Palermo: trovati 6 internet point abusivi a Catania e Messina

Deferiti in stato di libertà alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Catania e Messina i gestori di sei Internet Point.

Tutti i gestori dei locali, privi di qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle Questure competenti che avevano loro negato la licenza per l’esercizio dell’attività, effettuavano scommesse non consentite attraverso lo stesso noto allibratore estero, tramite il proprio PC e senza alcuna concessione rilasciata da ADM. I punti vendita controllati sono risultati gestiti da società delle quali ben quattro dello stesso rappresentante legale. Oltre alla segnalazione alle Procure competenti, sono state elevate sanzioni amministrative per 630.000 euro. Per tutti è stata riscontrata l’assenza del palinsesto obbligatorio disposto dall’Agenzia e la mancanza dei dati inviati alla Questura. A Fiumefreddo di Sicilia sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro amministrativo 6 PC, collegati ad un sito online che consentiva agli utenti di poter effettuare gioco in piena autonomia tramite delle apparecchiature elettroniche.

PressGiochi