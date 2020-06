Paesi Bassi. Notificato alla Commissione europea il testo di legge relativo al gioco d’azzardo a distanza

Oggi i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione europea il testo di legge relativo al gioco d’azzardo a distanza. La Commissione esaminerà il testo nei prossimi tre mesi, con stand-still fissato per il 18 settembre 2020.

La bozza della legislazione sui giochi d’azzardo a distanza stabilisce i requisiti per i titolari di licenza e per i richiedenti di comunicare i dati sui sistemi di gioco che offrono. La segnalazione sui sistemi di gioco deve riflettere le attività di gioco svolte dai giocatori, nonché le azioni preventive da parte del fornitore di gioco autorizzato. Il documento “Modello di dati dell’autorità di gioco per la sicurezza dei dati di giochi a distanza (CDB)” contiene i requisiti per i quali dati e formato devono essere forniti in tali settori. Il documento “Specifiche dell’autorità di gioco per la sicurezza dei dati di giochi a distanza (CDB)” contiene i requisiti per l’infrastruttura e l’uso. La comunicazione dei dati deve essere effettuata attraverso una specifica interfaccia tecnica e in uno specifico formato di dati; in caso contrario non sarà possibile importare dati nei sistemi dell’autorità di gioco e l’autorità di gioco non sarà in grado di utilizzare i dati per la parte basata sui dati della supervisione dei fornitori di giochi d’azzardo.

