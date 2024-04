Paesi Bassi: gli operatori di gioco d’azzardo olandesi rispondono alla proposta “irresponsabile” di vietare le slot online

L’Associazione olandese del gioco d’azzardo online (NOGA) ha descritto il voto dei parlamentari olandesi a favore del divieto delle slot online come “sconsiderato e irresponsabile”. I parlamentari hanno anche votato di stretta misura a favore delle mozioni volte a vietare tutta la pubblicità del gioco d’azzardo online e a richiedere controlli obbligatori sui rischi finanziari per il gioco d’azzardo.

Le mozioni erano state proposte da Michiel van Nispen del Partito socialista. Anche se sono state approvate nelle votazioni, spetterà al ministro per la tutela giuridica Franc Weerwind esaminare le proposte e decidere se debbano essere avanzate. Di conseguenza, gli operatori di gioco d’azzardo hanno esortato Weerwind a dar prova di moderazione e ad ignorare le mozioni.

Il direttore generale della NOGA, Peter-Paul de Goeij, ha dichiarato: “La Camera sta cercando di imporre una decisione basata su cifre errate, ipotesi e paure irrealistiche. Al momento non ci sono davvero abbastanza dati concreti per prendere decisioni sensate; ecco perché si stanno facendo molte ricerche”.

La NOGA ha avvertito che sia il divieto delle slot online che quello della pubblicità andrebbero a vantaggio degli operatori senza licenza affermando che ci sono già segnali che i giocatori d’azzardo stanno scomparendo nel circuito illegale a causa del divieto di pubblicità precedentemente imposto su radio, TV e giornali.

De Goeij afferma: “Finora il ministro Weerwind ha mantenuto la calma. Contiamo sul governo uscente, così come su quello entrante, per portare avanti questa linea sensata e non mettere mai a repentaglio la protezione dei giocatori online”.

L’ultimo rapporto di monitoraggio dell’ente regolatore del gioco d’azzardo olandese sul mercato del gioco d’azzardo olandese. Il rapporto della KSA mostra che il numero di conti attivi sul mercato regolamentato ha superato per la prima volta 1 milione, tuttavia il ritmo di crescita è rallentato.

I ricavi lordi dei giochi online olandesi (GGR) per il 2023 hanno raggiunto 1,39 miliardi di euro, con un aumento del 28% su base annua. Tuttavia, l’ultima metà dell’anno ha registrato un aumento solo dell’1% rispetto alla prima. Il numero di conti attivi ha raggiunto 1,1 milioni, in aumento del 13% rispetto a 970.000.

PressGiochi