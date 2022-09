Oltre 100 mila iscritti e quasi 8 milioni di tip: in meno di due anni la community di Tipster vola

Neanche due anni di vita e numeri da record. Oltre centomila utenti iscritti, quasi 8 milioni di suggerimenti sulle giocate migliori su cui puntare. Sono i dati che può sfoggiare Tipster, la piattaforma di Sisal che, in

questi 22 mesi, ha riunito una community di appassionati i quali interagiscono scambiandosi consigli, dritte e indicazioni. Dalla nascita di Tipster, per ben 25 volte sono stati azzeccati pronostici con un moltiplicatore superiore a 3000. Inoltre in 11 casi è stata indovinata una quota superiore a 4000, mentre il moltiplicatore più alto in assoluto è stato registrato nel gennaio di quest’anno che ha sfiorato cinquemila come moltiplicatore poiché si è fermata a 4967!

All’interno della community c’è poi chi si è costruito una vera e propria fan base: tre utenti hanno superato i 10.000 follower ma uno in particolare ha staccato tutti i suoi compagni di viaggio, visto che è seguito da quasi 26.000 utenti (9 dei 10 tip più rigiocati della piattaforma, non a caso, sono suoi). In tutto questo periodo ci sono stati anche dei tip che, all’apparenza, sembravano impossibili. Giugno 2021: l’Italia sta per cominciare il suo Europeo, ci sono belle speranze, sì, ma la prospettiva di vincere appare piuttosto lontana. All’inizio della manifestazione continentale c’è chi suggerì di puntare su Donnarumma miglior giocatore del torneo, all’epoca la quota era pari a 200.00. Previsione azzeccata: Gigio ha difeso alla grande i pali della Nazionale, parando il rigore decisivo e aggiudicandosi il premio di MVP.

Non solo calcio però ma anche Formula 1: Esteban Ocon vincente al GP di Ungheria 2021 o l’incredibile l’accoppiata 1°- 2° posto per Ricciardo e Norris al Gran Premio di Monza del 2021.

A quasi due anni dalla sua nascita, la piattaforma Tipster ha raccolto una community di appassionati che interagiscono, si scambiano suggerimenti e dritte sulle giocate. Superati i 100.000 iscritti, adesso l’obiettivo è raggiungere gli otto milioni di tip: con questi ritmi, il traguardo non appare lontano.

PressGiochi