OKTO.CASH si espande in Spagna, Germania, Croazia e Grecia

OKTO sta espandendo il suo servizio di pagamento real-time cash-to-digital in Spagna, Germania, Grecia e Croazia, segnando una pietra miliare significativa nella sua mission di rivoluzionare le esperienze di pagamento sia per i commercianti che per gli utenti.

Come risultato di questa espansione, gli e-merchant hanno ora la capacità di offrire pagamenti eVoucher istantanei in 12 paesi in centinaia di migliaia di località con un’unica integrazione con OKTO.

OKTO.CASH è ora accessibile attraverso una vasta rete di oltre 40.000 punti vendita in Spagna, Germania e Croazia, con piani di estensione a più di 90.000 punti in queste regioni durante tutto l’anno. Parallelamente, OKTO si espande ulteriormente in Grecia triplicando la sua rete, superando i 15.000 punti.

L’espansione offre agli utenti un comodo accesso per completare le loro transazioni in contanti su marchi rinomati in vari settori verticali, tra cui chioschi, distributori di benzina, supermercati e punti vendita di lotterie, tra gli altri.

Questo sviluppo sottolinea l’impegno di OKTO nel fornire un’esperienza di pagamento superiore ad ogni transazione e consente ai commercianti online globali e locali di migliorare la propria offerta di servizi ed entrare facilmente in nuovi mercati.

Il responsabile della distribuzione di OKTO, Bjoern Katerbau, sottolinea la sinergia strategica di questa espansione con la missione e gli obiettivi dell’azienda. “La nostra missione è creare connessioni continue tra innumerevoli consumatori e numerosi commercianti online in una moltitudine di luoghi fisici, offrendo esperienze di pagamento phygital all’avanguardia. Questa espansione rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di questa visione. Questi contratti rappresentano una pietra miliare importante nella nostra tabella di marcia strategica e vi invitiamo a tenere d’occhio i prossimi annunci man mano che OKTO.CASH verrà lanciato in numerose nuove regioni in Europa e oltre.”

Con l’aggiunta di questi tre paesi europei alla sua rete, OKTO continua a consolidare la sua posizione di pioniere nel campo delle soluzioni cash-to-digital per l’e-commerce a livello globale. L’azienda continua a impegnarsi a migliorare l’esperienza di pagamento per tutte le parti coinvolte e non vede l’ora di espandere ulteriormente la propria presenza in futuro.

