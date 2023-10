Octavian Lab riceve quattro nomination agli EGR Awards Italy 2023

Octavian Lab, software house italiana parte del Gruppo Octavian specializzata in soluzioni per il gaming online, è stata selezionata come finalista in quattro categorie di rilievo presso gli EGR Awards

Octavian Lab, software house italiana parte del Gruppo Octavian specializzata in soluzioni per il gaming online, è stata selezionata come finalista in quattro categorie di rilievo presso gli EGR Awards Italy 2023.

Riconosciuti come tra i premi più prestigiosi nel settore del gioco online in Italia, gli EGR Italy Awards ogni anno celebrano l’eccellenza, l’innovazione e il successo commerciale delle aziende che operano e si distinguono nel dinamico mercato nazionale. L’integrità del premio è assicurata da un processo di valutazione rigoroso e imparziale, curato da una commissione di giudici esterni e indipendenti e supervisionato da una società di revisione contabile.

Fornitore di piattaforme per casinò, Piattaforma di aggregazione, Fornitore di software, Fornitore di tecnologia compliance: queste le quattro candidature che riflettono l’ampio spettro di competenze di Octavian Lab nel fornire piattaforme conti gioco, aggregatore, protocolli e soluzioni integrate per la gestione e l’espansione dei business nel mondo del betting e gaming online, un risultato che trae forza dalla comprovata esperienza dell’azienda e dal talento del suo team di sviluppo.

“Arrivare finalisti in quattro distinte categorie agli EGR Awards Italy 2023 rappresenta una conferma tangibile della qualità operativa e della costante innovazione che continuiamo a portare avanti” ha dichiarato Emanuele Nocentelli, CEO dell’azienda. “Siamo entusiasti di vedere la nostra professionalità riconosciuta in un concorso di valore come quello di EGR.”

L’evento di premiazione si terrà a Roma lunedì 6 Novembre 2023 presso l’hotel Rome Cavalieri dove Octavian Lab si unirà ad altri leader dell’industria per celebrare insieme l’eccellenza del settore.

