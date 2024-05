Octavian Gaming e Stanleybet annunciano una partnership per il mercato italiano del gaming online

Un accordo strategico per il mercato italiano del Gaming Online, suggellato dal lancio della nuova slot “Shaolin Panda” in esclusiva nazionale dal 21 maggio al 04 giugno solo su Stanleybet.it.

Stanleybet e Octavian Gaming sono lieti di annunciare una nuova partnership volta a consolidare ulteriormente la presenza di entrambe le aziende nel mercato italiano e ad offrire un’esperienza di gioco di qualità superiore ai propri giocatori.

“La partnership con Octavian Gaming rappresenta un passo significativo nel nostro impegno continuo a offrire ai nostri giocatori un’esperienza di entertainment di prim’ordine”, ha dichiarato Dalia Pecingina, Head of Online Department di Stanleybet “Siamo entusiasti di poter ampliare ulteriormente il nostro ventaglio di giochi coinvolgenti e di altissima qualità”.

Octavian Gaming è rinomata per la sua capacità di innovazione e per le performance dei suoi giochi, frutto di un’expertise consolidata sui mercati AWP e online. Marco La Grutta, Business Development Director di Octavian Digital, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Stanleybet e portare i nostri titoli sulla loro piattaforma di gioco. Questa partnership rappresenta una notevole opportunità per entrambe le aziende di raggiungere nuovi traguardi nel mercato italiano e di offrire una Gaming Experience senza precedenti agli utenti finali.”

Grande sinergia, dunque, tra Stanleybet e Octavian Gaming, che sarà suggellata dal lancio del gioco “Shaolin Panda” in esclusiva nazionale dal 21 Maggio al 04 Giugno solo su Stanleybet.it.

Entrambe le aziende sono impegnate a garantire un ambiente di gioco sicuro, responsabile e divertente per tutti i giocatori, nel rispetto delle normative italiane sul Gaming online.

Se da un lato questa partnership è una nuova occasione per Stanleybet di ampliare ulteriormente la sua già ricca offerta di giochi, mettendo a disposizione dei propri clienti una vasta selezione di titoli di alta qualità, Octavian Gaming può ulteriormente consolidare la propria posizione nel mercato italiano, grazie ad una azienda storica come Stanleybet, con oltre 60 anni di esperienza nel mondo del gioco e dell’intrattenimento.

PressGiochi