Octavian Gaming annuncia il lancio della nuova linea di giochi online per la primavera/estate 2024

Octavian Gaming inaugura la seconda parte dell’anno con la presentazione di una nuova collezione di giochi online pronti al lancio. I nuovi titoli, previsti per il rilascio nel periodo compreso tra metà maggio e fine agosto, si aggiungono ai sei giochi già presentati dall’azienda nei primi mesi del 2024 e al vasto portfolio firmato Octavian.

Il 15 maggio debutta Rich Piggies. Il gioco è impreziosito dal “Bank Bonus”, una funzione che consente ai giocatori di assemblare, come fosse un puzzle, i tasselli che formano una possente cassaforte e ottenere premi in base al livello di completamento. Durante i free spins, i simboli wild si spostano massivamente verso sinistra aumentando la possibilità di vincita.

Due le uscite di giugno, Shaolin Panda e Kingdom Riches. Shaolin Panda conduce attraverso affascinanti atmosfere e suggestivi paesaggi dell’antica Cina. Il gioco si anima con il meet bonus nel quale il simbolo Yin Yang si fonde generando vincite e bonus su tre livelli. Ambientazione medievale invece per Kingdom Riches. Questo gioco include l’innovativa meccanica scatter pays con premi basati sul numero di simboli visualizzati sullo schermo. Gli scatter possono infatti apparire in qualsiasi posizione sui rulli attivando funzionalità bonus.

Luglio è il mese della Scary Family, una famiglia di vampiri la cui protagonista cambia sembianza ad ogni free spin, trasformandosi da pipistrello a diverse tipologie di wild: singolo, verticale o quadrato. Un moltiplicatore progressivo accompagna inoltre la vampira per tutta la durata della feature.

Un’altra doppia uscita arricchisce l’offerta per le calde giornate di agosto: Jungle Spirits e Golden Saloon. In Jungle Spirits i giocatori vengono immersi nella natura e nei misteri della civiltà Maya. Il gioco incorpora dinamiche interessanti tra cui i rulli a cascata che, attivandosi dopo una combinazione vincente, aumentano le possibilità di successo nelle giocate successive. Scenario completamente diverso per Golden Saloon, un’avventura nel Far West dove i simboli wild innescano esplosioni di dinamite a catena generando vincite. I giocatori vengono accolti in un saloon ricreato con cura meticolosa, offrendo un’esperienza di gioco estremamente dinamica.

Ciascun titolo della nuova roadmap 2024 di Octavian Gaming è stato concepito per affascinare e appagare un vasto e diversificato pubblico, andando a soddisfare le aspettative degli appassionati più esigenti.

