Nueva Codere: l’AD Vicente Di Loreto ha deciso di ritirarsi

Nueva Codere annuncia il piano di successione per il suo CEO dopo aver completato la trasformazione operativa e la ristrutturazione finanziaria della società.

Una decisione personale dopo un’intensa carriera professionale di 35 anni. Vicente Di Loreto, amministratore delegato di Grupo Codere da gennaio 2018, ha deciso di ritirarsi gradualmente dalle sue funzioni esecutive come amministratore delegato della società, pur rimanendo impegnato nel gruppo come membro del consiglio di amministrazione e consulente senior del team di gestione .

Questa decisione personale segue un’intensa carriera di 35 anni in ruoli esecutivi e gli consentirà di dedicare più tempo alla sua famiglia e ai progetti personali, continuando a portare la sua conoscenza ed esperienza al gruppo dalla sua nuova posizione. Con una transizione ordinata, che, previa approvazione degli azionisti, si concluderà il 30 giugno, Di Loreto trasferirà le sue funzioni esecutive ad Alberto González del Solar e Alejandro Rodino, che inizieranno a ricoprire la carica di Co-CEO a partire dal 1 giugno luglio 2022.

“È stato un onore essere CEO di Grupo Codere durante questi quattro anni. Alejandro, Alberto ed io lavoriamo insieme da molti anni e sono convinto che l’azienda sia in ottime mani con questo passaggio. Con la ristrutturazione finanziaria del gruppo completata, ho preso una decisione sullo stile di vita e ho deciso di passare il testimone della responsabilità esecutiva. Questo mi permetterà di avere più tempo e flessibilità; mentre il mio impegno per il progetto, il nuovo Consiglio e il management team di Codere rimarranno intatti rispetto alla mia nuova posizione di direttore e senior advisor del management team”, ha dichiarato Di Loreto.

Alejandro Rodino è attualmente Direttore delle Aree Strategiche e Corporate. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Retail COO per la Spagna ed è stato un membro chiave del team esecutivo, con responsabilità crescenti per le operazioni e la strategia. Ha una vasta esperienza nel settore dei giochi e collabora con Codere dal 2003, sia come consulente che come dipendente, in diverse posizioni. In precedenza, ha lavorato nell’investment banking, in varie occupazioni internazionali legate a fusioni e acquisizioni, raccolta fondi e consulenza strategica.

Alberto González del Solar ricopre la posizione di COO di Retail dal 2019. In precedenza, è stato anche un membro chiave del team esecutivo, assistendo il precedente COO di Retail in America Latina, ricoprendo provvisoriamente la posizione di Direttore di IT e piattaforma e promuovendo il Piano di Trasformazione del gruppo. Inoltre, González del Solar ha guidato l’attività argentina per diversi anni, quando questa unità è diventata il principale contributore del gruppo all’EBITDA e alla liquidità. Prima di entrare in Codere nel 2005, ha ricoperto ruoli dirigenziali in diverse società in Argentina.

Rodino e González de Solar collaborano strettamente con Codere da oltre 15 anni e vantano una vasta esperienza operativa e strategica, nonché una profonda conoscenza del gruppo e dei mercati in cui opera. Attualmente stanno guidando la definizione del Piano Industriale 2022-2026, che è in discussione con il Consiglio e sarà finalizzato a breve.

Christopher Bell, presidente non esecutivo di Nueva Codere, spiega che “sotto la guida di Vicente Di Loreto, l’azienda ha attuato una trasformazione operativa e ottenuto una ristrutturazione finanziaria in circostanze estremamente difficili. Ha gettato le basi necessarie per riportare l’azienda sul suo percorso di crescita, dopo due anni di pandemia. Grati per i suoi risultati, sosteniamo pienamente la sua decisione, con la convinzione che dalla sua nuova posizione potrà continuare a fornire conoscenze ed esperienze di alto valore al gruppo. Alejandro Rodino e Alberto González del Solar sono due professionisti altamente competenti e conosciuti nell’azienda, con i quali collaborano con diverse responsabilità da oltre 15 anni. In questo periodo, collaborando insieme, abbiamo potuto verificarne l’impegno e le prestazioni. Sono entusiasta e onorato di guidare un’azienda con un team dirigenziale di questo calibro e forza”.

