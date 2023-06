Novomatic: upgrade del rating “BB+” da parte di Standard & Poor’s con outlook stabile

L’agenzia internazionale Standard & Poor’s ha deciso di alzare il rating del Gruppo NOVOMATIC AG da “BB” a “BB+”.

Ad annunciarlo è la stessa NOVOMATIC, che ha sottolineato come la decisione sia stata presa in base alla solidità e stabilità dimostrata dal Gruppo nel corso del 2022. Il Gruppo NOVOMATIC AG è uno dei più grandi produttori al mondo di tecnologie per il gioco, ha sedi in circa 50 stati, 23.900 dipendenti, ed esporta apparecchiature e soluzioni di gioco in circa 100 Paesi. Il Gruppo è presente in oltre 2.100 strutture di gioco, e gestisce 214.000 terminali di gioco e VLT in tutto il mondo.

Standard & Poor’s ha analizzato i punti di forza e i rischi di NOVOMATIC rispetto ai concorrenti internazionali ed ha motivato l’upgrade del rating da “BB” a “BB+” con la solida performance operativa di NOVOMATIC nell’esercizio 2022 e la riduzione del debito.

Con la ripresa del mercato dei segmenti di tecnologia di gioco e delle operazioni di gioco con l’abolizione delle restrizioni COVID in tutti i mercati, molteplici acquisizioni nell’ambito della strategia di espansione internazionale hanno contribuito alla crescita degli utili nell’anno fiscale 2022. “Il miglioramento del nostro rating conferma ancora una volta non solo il successo della nostra duplice strategia di produttore e operatore, ma anche quello della nostra strategia di crescita e di investimenti nei nostri mercati di riferimento. […] Il miglioramento del nostro rating dimostra ancora una volta il successo delle nostre strategie di investimento e di espansione e ci proietta al secondo posto tra le migliori aziende al mondo nel settore del gaming, con una reputazione e una credibilità di altissimo livello”, ha commentato Johannes Gratzl, NOVOMATIC AG Executive Board Member.

Riconosciuto anche l’impegno per la sostenibilità d’impresa – Come riporta Italiaoggi.it – NOVOMATIC ha anche ricevuto importanti riconoscimenti e top rating relativamente alla sua rendicontazione non-financial, per il suo grande impegno in materia di sostenibilità ambientale come nel Sustainalytics ESG Risk Rating. Recentemente, inoltre, NOVOMATIC è stata eletta ‘Miglior datore di lavoro della Bassa Austria’ dal MARKET Institute, a dimostrazione dell’impegno di NOVOMATIC nei confronti dei propri dipendenti. Con i propri programmi di formazione, quali la “Corporate Coding Academy” per futuri sviluppatori o il “Casino Manager Program”, il Gruppo ha ricevuto numerosi altri premi come il “berufundfamilie ” sigillo di approvazione del Ministero della Famiglia, in Austria, in qualità di datore di lavoro a misura di famiglia, nonché per la promozione della salute dei dipendenti aziendali.

NOVOMATIC in Italia: occupazione, sostenibilità e responsabilità – Il Gruppo è presente in Italia dal 2007 e conta un organico di oltre 3.000 risorse nel Paese, distribuite nella sede legale di Roma, nel centro operativo e produttivo di Rimini, fino alle sedi di Bolzano, Busto Arsizio ed Imola, oltre alle numerose filiali e agli oltre 300 luoghi di gioco a marchio ADMIRAL su tutto il Territorio nazionale. Il Gruppo opera in tutti i segmenti del Gioco Legale, potendo contare sulle concessioni pubbliche per la raccolta di gioco, grazie a diritti d’installazione per AWP e VLT, sale bingo, punti scommesse e gioco online. Ad oggi NOVOMATIC Italia è uno dei più importanti player sul mercato nostrano e fiore all’occhiello del Gruppo in Europa, ed ha di recente ottenuto la certificazione internazionale G4 (Global Gambling Guidance Group) che attesta l’impegno a tutela dei consumatori in materia di Gioco Responsabile.

NOVOMATIC Italia è stata la prima società in Italia ad ottenere la certificazione per il proprio network di sale. L’impegno di NOVOMATIC Italia in materia di sostenibilità passa di fatti in primis per la promozione del gioco responsabile e al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo tra i propri clienti, che trova compimento attraverso i continui sforzi compiuti verso tre direttrici cardine: tecnologia, legalità e sicurezza. Il Gruppo è costituito da diverse società concessionarie dello Stato per la raccolta autorizzata del gioco pubblico. La presenza sul territorio di NOVOMATIC si concretizza anche con azioni volte a rafforzare il rapporto con le comunità territoriali: a questo si ispirano le diverse iniziative in cui NOVOMATIC Italia ha inteso mostrare il proprio sostegno alle comunità in cui sono stabiliti il business e le principali sedi. Recentemente, per esempio, Novomatic ha inteso mostrare il proprio sostegno per le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna attraverso una donazione diretta alla Protezione Civile, nell’immediato post emergenza.

PressGiochi