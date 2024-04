Novomatic si prepara ad implementare le migliori soluzioni AI nel Gaming

NOVOMATIC Italia ha avviato da alcuni mesi un gruppo di lavoro multidisciplinare che studia ed implementa le migliori soluzioni in ambito Artificial Intelligence.

La scorsa settimana, alcuni membri del team, hanno preso parte al più grande evento italiano dedicato: l’AI WEEK.

In un mondo sempre più guidato dalla digitalizzazione e dalla competizione globale, l’AI rappresenta una risorsa fondamentale per il successo e la scoperta di nuove frontiere.Quattro giorni utili per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e sviluppi nell’ambito dell’AI, ma soprattutto un momento cruciale per riflettere sulle opportunità per un’azienda come la nostra, da sempre orientata all’innovazione. L’Artificial Intelligence sta rivoluzionando il modo in cui concepiamo l’innovazione tecnologica, e in qualità di industria leader in Europa nel segmento gaming technology, siamo pronti a misurarci con le opportunità che l’AI ci offre. In NOVOMATIC non inseguiamo il cambiamento, siamo i driver del futuro!

Lo scrive in una nota Novomatic.

