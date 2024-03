NOVOMATIC Italia si conferma partner della Rimini Marathon anche per il 2024

Con grande entusiasmo NOVOMATIC Italia rinnova la partnership con la Rimini Marathonanche per il 2024, una collaborazione pluriennale che rappresenta per tutto il Gruppo un’opportunità significativa per dimostrare l’impegno verso il

Con grande entusiasmo NOVOMATIC Italia rinnova la partnership con la Rimini Marathonanche per il 2024, una collaborazione pluriennale che rappresenta per tutto il Gruppo un’opportunità significativa per dimostrare l’impegno verso il territorio locale e condividere i valori fondamentali dello sport e del benessere con la comunità.

In occasione del 14 aprile 2024, quindi, NOVOMATIC torna sulle strade di Rimini, la città che ha ospitato per prima una sede italiana del Gruppo nel lontano 2007, portando all’evento anche l’istituto di pagamento ADMIRAL PAY, presente al Villaggio Marathon con i propri servizi e gadget per i visitatori.

“La Rimini Marathon è un evento emblematico della nostra Regione – dichiara Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia – e siamo orgogliosi di contribuire anche quest’anno al suo successo. Coerenti con il nostro pilastro aziendale “Active in the Community”, crediamo fermamente che il sostegno ad un evento di questo tipo, non solo rafforzi concretamente il legame con la popolazione riminese, ma contribuisca anche a trasmettere i valori di impegno e collaborazione che quotidianamente viviamo nella nostra azienda”.

I dipendenti di NOVOMATIC Italia anche in quest’occasione hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, partecipando alle corse con un numero superiore ai 300 tra collaboratori, familiari e amici provenienti da tutta Italia.

