NOVOMATIC ITALIA apre le porte al futuro ne “Il grande circolo dei sogni”

Il vero segreto del successo nel business è trasformare l’ordinario in straordinario, come per magia. È questo il leitmotiv de “Il grande circolo dei sogni”, il più grande evento di business di NOVOMATIC Italia che ha avuto luogo questa settimana a Roma.

Il 22 ed il 23 maggio clienti e partner sono stati invitati a due serate show, in cui business e spettacolo si sono mescolati in uno scenario unico e indimenticabile, per celebrare i successi raggiunti dal Gruppo e guardare ai traguardi futuri.

Grazie allo scenario suggestivo creato dagli Studi De Paolis di Via Tiburtina a Roma, infatti, gli ospiti hanno potuto immergersi in un’atmosfera unica e guardare l’orizzonte futuro del gaming a marchio NOVOMATIC.

Durante il doppio appuntamento, che ha visto come madrina d’eccezione Roberta Lanfranchi, si sono avvicendate sul palcoscenico diverse figure di spicco di NOVOMATIC Italia. Ovviamente a fare gli onori di casa, ad apertura di ciascuna serata, sono intervenuti Markus Buechele e Karl Plank, rispettivamente CEO e COO nel Consiglio d’Amministrazione della holding, oltre al Presidente Franco Sergio Rota.

Responsabilità e Innovazione sono state le due parole chiave dell’intervento di Markus Buechele, CEO del Gruppo in Italia «Il grande circolo dei sogni è un’occasione per dire a tutti Voi, i nostri partners, che i nostri e i vostri obiettivi, i nostri e i vostri sogni, possono convergere su un unico grande palcoscenico in cui ogni soggetto della filiera riveste un ruolo proprio, importante e unico! Il nostro compito è anticipare le tendenze, valorizzando le professionalità e il ruolo di ogni componente della filiera, al fine di garantire l’eccellenza dei prodotti e assicurare l’affidabilità dei servizi. Offrire prodotti basati sull’innovazione tecnologica richiede grandi investimenti anche in termini di ricerca e sviluppo, investimenti che continueremo a sostenere in futuro”

“Questo è per noi anche un impegno etico importante – ha continuato l’amministratore delegato – La responsabilità è un tema molto caro a NOVOMATIC in tutto il mondo, ed è soprattutto il valore che ci guida sempre. Responsabilità verso lo Stato e le Istituzioni, responsabilità verso i consumatori finali, ovvero i giocatori, e Responsabilità d’impresa, verso l’ambiente, verso la società civile, verso le nostre persone”.

Tra i temi affrontati dal COO Karl Plank, quello del rapporto tra offerta e territorio, questione da sempre al centro del dibattito pubblico e politico, che NOVOMATIC intende superare investendo sulla qualità. “Questo evento ci offre la possibilità di mostrare la strada intrapresa a livello di Gruppo in tema di qualità dell’offerta, ponendoci a fianco dei territori, nei quartieri, attraverso l’impegno per il gioco responsabile a partire dalla sala, gli investimenti per la ricerca e per la formazione continua dei dipendenti. Le nostre sale sono luoghi di intrattenimento a 360°: sono luoghi di divertimento, di socializzazione, luoghi in cui passare serenamente il proprio tempo libero. Questo è ciò che offriamo.”

Nel corso del doppio evento, non sono mancate tante novità riguardanti l’offerta di prodotti e servizi firmati NOVOMATIC, a testimonianza dell’impegno continuo in termini di innovazione e qualità.

Su tutte, la presentazione in esclusiva della nuova della nuova VIP X DREAM FV330. Svelata da Michele Masini, BU VLT Director di NOVOMATIC Italia: l’ultimissima proposta di NOVOMATIC per il retail VLT rappresenta per il Gruppo l’inizio di un percorso, che ha come fine ultimo l’evoluzione verso un nuovo Retail del futuro.

Lo stesso sguardo rivolto al domani è stato quello espresso da Ombretta Di Monte, AWP Sales Director di NOVOMATIC Italia. Il futuro, in questo caso, vuol dire AWP-R che “saranno sì una vera innovazione, ma sempre con l’esigenza di rivolgere un occhio a ciò che è stato, a ciò che ha funzionato perché in fondo, quando s’innova, non si elabora mai niente di totalmente nuovo, ma si rinnova un prodotto, migliorandolo e rendendolo più sicuro e all’avanguardia”.

Spazio anche per le subsidiaries del Gruppo NOVOMATIC. Tra queste l’Istituto di Pagamento ADMIRAL Pay, il Concessionario di rete ADI ADMIRAL Gaming Network, e per la società HBG Online Gaming, la concessionaria per le scommesse ed il gioco online, che attraverso il brand Quigioco opera sia su rete fisica che online.

Il CEO di ADMIRAL Pay Raffaele Gnazzi, ha illustrato gli innovativi servizi di pagamento offerti al giocatore e al cittadino attraverso la rete di 1.700 punti convenzionati e l’app APay E-Wallet. ADMIRAL Pay infatti, è attiva tanto nel segmento B2C quanto nel B2B, rivolgendosi non solo agli esercizi generalisti, ma anche agli operatori del gaming, poiché il prodotto offerto è capace di fare da collettore tra il gioco fisico e il gioco online, migliorando e modernizzando l’esperienza di gioco.

Partner, rete ed alta specializzazione nel retail, sono i concetti attorno a cui è ruotato l’intervento di Giuseppe Calzolaio, CEO di ADMIRAL Gaming Network. Offrire i migliori prodotti del mercato e la migliore customer experience sono l’obiettivo cui punta AGN: “Nella filiera – ha dichiarato – è fondamentale lo strategico ed essenziale ruolo svolto dai gestori e dagli esercenti, che agiscono sul territorio quali vero presidio di legalità”.

Infine, sul palco Davide Diodato, CEO di HBG Online Gaming, ha raccontato il ruolo fondamentale della tecnologia e dell’innovazione nel continuo sviluppo di prodotti e servizi, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei diversi clienti e partner di Quigioco. Proprio dalla continua spinta innovativa nasce Quigioco Plus, il casinò online pensato sul modello dei principali canali d’intrattenimento “pay-per-view” che consentirà, grazie ad un singolo deposito, di giocare tutti i giorni.

Il grande circolo dei sogni è stata un’occasione unica in cui NOVOMATIC ha voluto incontrare i propri clienti e partners in un appuntamento in cui, oltre all’esperienza artistica e di intrattenimento, ha scelto di aprire l’orizzonte al proprio futuro condividendo il proprio impegno attuale e futuro nel mercato del gaming italiano.

