Non giocare d’azzardo, leggi il Guardian (basta una sterlina…)!!

La fantasia degli agenti di marketing non ha limiti. Il Guardian, che in UK è più o meno come Avvenire da noi, ovvero un condottiero a spada tratta contro il gambling, per convincere la gente a fare l’abbonamento online ha scritto una lunga filippica (l’ennesima) contro il gioco. Tanto fumettistica da sembrare opera di Jonathan Swift. Ve ne risparmiamo la lettura integrale, ma riprendiamo alcuni passaggi fondamentali per farvi fare due risate (molto a denti stretti per il vero) sotto l’ombrellone e convincervi che al mondo c’è chi sta peggio di noi, sempre!

Senza dubbio avrai sentito il famoso slogan dell’industria del gioco d’azzardo: “Quando il divertimento finisce: basta”. Questo non è mai sembrato un buon motto, nemmeno per l’industria del gioco d’azzardo, che in qualche modo è riuscita a inserire la parola “divertimento” nel proprio avvertimento per la salute pubblica.

Per prima cosa mette fine praticamente a ogni forma di attività umana. Niente è mai inarrestabile e divertente. Rotolarsi all’interno di una gigantesca bolla di sapone lungo il fianco di una montagna fatta interamente di parmigiano mentre vengono servite tartine salate di alto livello da un team di cabarettisti d’élite. Va bene per un po’, ma probabilmente comincerà a sentirsi un po’ imbarazzante e forzato dopo le prime cinque ore circa.

Gioco d’azzardo online commercializzato in modo aggressivo, sempre disponibile, una colonna sonora costante di ogni singolo evento sportivo: questo è puramente parassitario.

Non contribuisce allo spettacolo al di là di un danno più ampio e dimostrabile, da difficoltà finanziarie a problemi di salute mentale. Il gioco d’azzardo è stato introdotto di nascosto come una parte fondamentale dell’esperienza sportiva per una generazione di giovani, sostituendo, ad esempio, il collezionare figurine di calcio come attività condivisa.

Puoi dire, ehi, siamo tutti adulti. È un paese libero. Che è vero. D’altro canto mi piace anche bere, fumare e sparare. Ma potrebbe essere un po’ strano vedere tutte queste cose commercializzate incessantemente da atleti glamour in occasione di eventi a cui partecipano bambini di età inferiore ai 10 anni.

Alcuni faranno notare che è compito del governo regolamentare questo aspetto, non di un sito di notizie. Ma si scopre che il governo è – e questo potrebbe essere una sorpresa – assolutamente senza speranza in questo, così come lo è la Premier League. Recentemente c’è stato un caso della UK Advertising Standards Association che ha stabilito che Peter Crouch (famoso ex calciatore, ndr) non è attraente per i bambini. L’ASA ha concluso che Crouch aveva “un fascino commerciale prevalentemente per adulti”, fondamentalmente per poter continuare a sgambettare spingendo i giochi d’azzardo su smartphone durante gli eventi sportivi. Nel frattempo la Premier League ha finalmente dato un giro di vite alla pubblicità dei siti web di gioco d’azzardo sulla parte anteriore delle magliette. Ma non preoccuparti. Puoi ancora farlo sulle maniche!

Per ora è compito dei singoli individui e delle singole aziende decidere dove tracciare il limite. Il tuo datore di lavoro non farà sempre cose con cui sei pienamente d’accordo. Ma questa volta il Guardian ha colto nel segno. Il che ci porta all’unico lato negativo. Questa non è in realtà una decisione commerciale razionale. Significa letteralmente dire no al denaro facile, aprendo la questione su come sostituiremo esattamente quel denaro finanziando al tempo stesso il funzionamento continuato di un’entità di sito web di notizie sportive.

E così, dopo aver speso 600 parole per deridere l’industria del gioco d’azzardo, per aver preso soldi da persone impressionabili con un clic di un pulsante online, tocca a me chiedere ai lettori del Guardian se potrebbero prendere in considerazione (ehm) di fare clic sul collegamento che consente loro di supportare tutta questa impresa di mezzi di informazione gratuiti.

Questo è l’altro lato di questo messaggio. Se ritieni che rifiutare la pubblicità dei giochi a distanza sia una buona posizione da prendere, o anche se non la pensi, ma sostieni il nostro diritto di farlo, qui c’è un’opportunità per dimostrarlo.

Contribuisci al Guardian e otterrai un ritorno garantito sullo stesso flusso infinito di contenuti sportivi pluripremiati, per non parlare delle note occasionali di divertimento a malincuore permissivo.

Fai clic sul pulsante se sembra che valga la pena farlo. Continua a leggere anche se non lo fai. E grazie per avermi seguito fin qui.

(ahaha, ndr)

Pressgiiochi