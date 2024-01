New entry in casa SKS365: i giochi di Stakelogic Live sbarcano sul Casinò di Planetwin365

Si chiude con un accordo di prestigio il primo mese del 2024 di SKS365. Il gruppo leader nel betting e gaming ha siglato la partnership con Stakelogic Live, pluripremiata software house specializzata nello sviluppo di giochi da casinò live. Grazie al nuovo accordo, Planetwin365, flagship brand di SKS365, potrà offrire ai suoi clienti l’accesso all’ampia suite di giochi di Live Casinò a firma Stakelogic Live.

Gli utenti di Planetwin365 potranno vivere un’esperienza di Live Casinò innovativa e coinvolgente. Stakelogic Live si contraddistingue infatti per i suoi contenuti curati nei minimi dettagli e supportati da effetti audio e visivi di altissimo livello. Tutti i contenuti vengono trasmessi in diretta dagli studi del provider, presenti a Malta e nei Paesi Bassi, che utilizzano tecnologie all’avanguardia in grado di offrire un’esperienza di gioco immersiva e sicura, già apprezzatissima in altri mercati europei come Regno Unito, Malta e Paesi Bassi.

Il portfolio di prodotti che Planetwin365 metterà a disposizione dei suoi clienti include titoli come Speed Baccarat, European Roulette, Auto Roulette e altri classici giochi da casinò, oltre a diversi titoli a tema game-show.

“Siamo da tempo dei grandi estimatori dei prodotti di Stakelogic Live, e siamo orgogliosi di essere tra i primi operatori in Italia ad aggiungere una suite di giochi così ampia e di qualità alla nostra offerta di Live Casinò”, dichiara Kristina Lozo, Online Casino Manager presso SKS365. “Sono sicura che i nostri clienti apprezzeranno i nuovi contenuti e che questo accordo ci aiuterà a consolidare la nostra posizione come operatore di riferimento in Italia per i giochi di live casinò”.

“Il mercato italiano è da sempre un nostro obiettivo e SKS365 è il partner ideale per continuare a crescere”, aggiunge Daniela Fricchione, Head Account Management di Stakelogic. “Stiamo parlando di un operatore con una reputazione eccezionale tra i giocatori italiani, noto per mettere in primo piano l’esperienza di gioco che offre ai propri clienti. La nostra gamma di prodotti da casinò live è divertente e varia e il nostro obiettivo è raggiungere un ampio segmento di utenti: siamo orgogliosi di poterci rafforzare in questo mercato e non vediamo l’ora di ricevere i primi feedback dai giocatori”.

