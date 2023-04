Neri (Anci Toscana): “Ormai la raccolta di gioco online è il doppio di quella fisica”

Sono stata invitata – afferma Simona Neri sindaco di Laterina Pergine Valdarno e referente Anci Toscana – dal Sindaco di Follonica ad intervenire ad un interessante convegno alla FONDERIA 1, dove sono stati presentati i dati relativi alla raccolta del gioco d’azzardo nell’ambito sanitario di Grosseto.

Anche qui ormai la raccolta gioco sulla rete telematica è quasi il doppio di quella fisica: a Follonica la spesa media procapite sul comparto fisico è di 935 euro all’anno, lievemente superiore alla media italiana. Sulla rete telematica (gioco online) invece la media procapite è di circa 1.600 euro.

Questo è uno degli incontri del ciclo Orizzonti di Giustizia, legato alla 28° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie e realizzata in in collaborazione con Avviso Pubblico, Anci Toscana, Coeso Società della Salute e con gli istituti comprensivi Follonica Uno e Leopoldo II di Lorena.