Nel 2022 i giocatori vincono nel gioco online 69 mld, 46 mld nel gioco fisico

Sono 16,4 i miliardi spesi nel 2022 dai giocatori nel gioco fisico. Il gioco online registra nello stesso anno una spesa pari a 3,8 mld.

Le vincite realizzate dai giocatori nei rispettivi canali sono pari a 46 e 69 miliardi.

Nel complesso, i giocatori hanno puntato nel gioco terrestre nel corso del 2022 quasi 63 miliardi mentre nel gioco online ben 73 mld.

Nel 2022 la Raccolta del gioco fisico ha registrato un incremento del 43,17 per cento rispetto al 2021.

Come si evince dai dati ADM pubblicati oggi nel Libro Blu 2022, tale dato positivo è dovuto principalmente agli “Apparecchi”, in crescita dell’85,63 per cento, seguiti dal “Gioco a base sportiva” (+119,18 per cento), dal “Gioco a base ippica” (+ 111,14 per cento) e dal “Bingo” (+ 104,83 per cento).

La Raccolta del gioco a distanza mostra invece una crescita più modesta e pari all’8,78 per cento, dovuta in particolare ad un incremento del 94,53 per cento per i “Giochi numerici a totalizzatore”, del 20,89 per cento per le “Lotterie” e del 19,68 per cento per il “Betting Exchange”.

La Lombardia è la regione nella quale si spende di più nelle sale giochi terrestri con 3,1 mld spesi dagli utenti, seguita dalla Campania con 1,8 mld e dal Lazio con 1,6 mld.

Dati confermati guardando alle cifre realizzate dagli apparecchi da gioco che comprendono Awp, Vle e Comma 7. In Lombardia, dove si conta il maggior numero di apparecchi, si spendono nel 2022 1,8 mld, 800 milioni in Veneto e 782 in Campania.

Continuando a analizzare i dati relativi alla raccolta di gioco fisico, possiamo vedere che gli apparecchi da gioco registrano puntate per 33,8 mld, seguiti dalle lotterie con 11 mld e dal Lotto con 7 mld.

I giochi a base sportiva realizzano una raccolta per 6,9 mld, il bingo 1,4, i giochi numerici a totalizzatore 1,9 mld, e infine i giochi a base ippica 384 milioni.

PressGiochi