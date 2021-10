Nazionale Elettronica selezionata ai EGR Italy Awards 2021 come Casino Content Supplier

Nazionale Elettronica è stata selezionata nella categoria “Casino Content Supplier” per i prestigiosi EGR Italy Awards 2021. Tutto il nostro team – commenta l’azienda – desidera ringraziare sinceramente tutti i

Tutto il nostro team – commenta l’azienda – desidera ringraziare sinceramente tutti i nostri fantastici clienti per averci supportato nel corso dell’anno, e non vede l’ora di creare giochi Omnichannel ancora più imperdibili per il divertimento dei giocatori.

Commentando la notizia Danilo Festa, presidente esecutivo di Nazionale Elettronica, ha detto:

Tutti a Nazionale sono entusiasti di essere stati selezionati nella categoria “Casino content” per i prestigiosi EGR Italy Awards 2021.

Diego Mendez, CTO, ha detto:

L’intero team ha lavorato duramente negli ultimi due anni per creare un flusso costante di giochi di intrattenimento unico, e mentre abbiamo le dita incrociate, il solo fatto di essere in lista tra i nostri incredibili colleghi è un vero onore.

