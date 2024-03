Nasce la nuova ADMIRAL Gaming Network, la concessionaria di rete del Gruppo NOVOMATIC Italia

NOVOMATIC Italia annuncia con soddisfazione la fusione tra le concessionarie del Gruppo ADMIRAL Gaming Network (AGN) e HBG Connex, operatori storici nel mercato del gaming italiano che, combinando due leadership, da oggi formano una delle società concessionarie più grandi nel panorama nazionale.

A seguito dell’acquisizione delle società del Gruppo HBG Gaming, avvenuta a fine 2022, NOVOMATIC compie nuovi passi nel consolidare e accrescere la propria presenza e il proprio impegno nel mercato italiano attraverso il rafforzamento della società che detiene la concessione di rete per AWP e VLT.

“Crediamo che il ruolo della concessionaria di rete, nell’ambito dell’ordinamento, sia nevralgico e si inserisca perfettamente nei propositi del nostro Gruppo di offrire intrattenimento sicuro e legale in tutto il mondo – afferma Markus Buechele, CEO della capogruppo NOVOMATIC Italia -. Per questo motivo abbiamo lavorato e lavoreremo ancora in futuro perché ADMIRAL Gaming Network diventi per la propria rete sempre più forte in termini di servizi, affidabilità,tecnologia”.

Nell’ambito della nuova realtà, l’impianto valoriale e gli obiettivi nella conduzione delle strategie di business rimangono gli stessi: “AGN – sottolinea il presidente Antonio Porsia – manterrà costante e attivo l’impegno affinché la sicurezza e la compliance dei servizi erogati in forza della concessione statale siano garantite e mirino verso standard tecnologici sempre più alti a protezione del gettito erariale e dei consumatori finali dei prodotti. È preciso intento di tutti perseguire questi obiettivi affinché la concessionaria continui a rendere un contributo positivo al comparto del gioco pubblico italiano, e alla società civile assicurando trasparenza e affidabilità”. La nuova ADMIRAL Gaming Network conta sul know-how ultradecennale che da oggi viene diffuso ad una rete di 41.000 diritti AWP e oltre 8.000 diritti di installazione VLT. L’operazione che decorre da oggi consolida la presenza del Gruppo NOVOMATIC Italia quale top player nel sistema concessorio italiano, grazie al controllo diretto di diverse società concessionarie.

Oltre ad AGN infatti, sono titolari di concessioni pubbliche anche Allstar, HBG Entertainment (concessionaria per il gioco del Bingo) e HBG On Line Gaming (concessionaria per le scommesse online e land based). NOVOMATIC detiene inoltre una quota del 2% di Lottoitalia srl, la società che in Italia è titolare della concessione per la raccolta del gioco del Lotto.

In aggiunta alle concessionarie, il Gruppo conta 7 società attive nel retail gaming: una governance importante che oggi impiega stabilmente più di 4.000 persone in tutte le regioni italiane. “Il nostro fermo proposito di rappresentare un punto di riferimento certo per il mercato interno e per l’economia del Paese – chiosa Buechele – è confermato dagli ingenti investimenti della holding nelle concessioni ma anche dalla presenza nel Gruppo di diverse storiche società impegnate nella gestione diretta dei luoghi di gioco a marchio ADMIRAL. Tra i punti di forza il nostro Istituto di Pagamento ADMIRAL Pay, autorizzato da Banca d’Italia nel 2018 e attivo con un’offerta di servizi per il gaming grazie a sistemi di pagamento pienamente compliant con la normativa vigente. La fusione odierna suggella il 17esimo anno di presenza di NOVOMATIC in Italia”.

Il Consiglio di Amministrazione di AGN è costituito dall’Amministratore Delegato Giuseppe Calzolaio, da tre esponenti della holding NOVOMATIC Italia, Markus Buechele (Chief Executive Officer), Karl Plank (Chief Operation Officer), e Raffaele Gnazzi (Legal & Compliance Director), e dal Presidente Antonio Porsia.

IL RINNOVO DELLA BRAND IDENTITY

La fusione delle due storiche concessionarie dà vita ad un’unica grande realtà con una brand identity che si rinnova e guarda al futuro pur mantenendo salde le proprie radici nel marchio ADMIRAL, sinonimo di intrattenimento in tutto il mondo.

“L’acronimo AGN – dichiara Mara Di Lecce, Communication & Marketing Manager di NOVOMATIC Italia – finalmente diventa parte integrante di un marchio completo e maturo che ha fatto la storia del sistema concessorio italiano e che si fonda su una solida reputazione. La concessionaria, negli anni, si è sempre distinta per avere profuso grande impegno nel dialogo con tutti gli stakeholders di mercato e con i territori, soprattutto attraverso un concreto ascolto delle necessità delle comunità locali, e nel presidio garantito dove i servizi di ADMIRAL Gaming Network sono presenti e lo saranno in futuro”.

