MST: acquisizione Betflag da parte di Lottomatica

A seguito dell’acquisizione da parte di GBO S.p.A. (società di proprietà di Lottomatica) dell’intero capitale sociale di Betflag S.p.A. – società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse a distanza – il management di Media System Technologies s.r.l. (“MST”) esprime i più sentiti complimenti alla controllante “Gruppo GST” per l’operazione conclusasi con successo nel mese scorso.

MST, operatore B2B specializzato nella fornitura di servizi tecnologici per la raccolta di scommesse e di giochi autorizzati con vincita in denaro, non rientra nel perimetro di tale cessione, ma resterà fornitore di servizi tecnologici a valore aggiunto al gruppo Lottomatica.

“Si tratta – ha dichiarato Giovanni Squassi (CTO MST) – di un accordo molto importante, che oltre a premiare gli sforzi e gli investimenti effettuati negli anni, conferma la validità dei nostri servizi e riconosce in MST un partner affidabile e trasparente.”

PressGiochi