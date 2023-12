Modica: minorenni in sala scommesse, sospesa attività per sette giorni

Licenza sospesa per sette giorni in un esercizio pubblico di Modica, il provvedimento è stato preso dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. Durante un controllo amministrativo effettuato nelle prime ore

Licenza sospesa per sette giorni in un esercizio pubblico di Modica, il provvedimento è stato preso dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. Durante un controllo amministrativo effettuato nelle prime ore del mattino di ieri, gli agenti di polizia hanno scoperto la presenza di due minorenni all’interno del locale, in violazione delle prescrizioni delle licenze di Pubblica Sicurezza rilasciate per l’attività di sala scommesse e videolottery.

In seguito a questo accertamento, oltre alla sanzione amministrativa inflitta al trasgressore, il Questore ha disposto la sospensione dell’attività del titolare per 7 giorni.

PressGiochi