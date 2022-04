Mnatsakanyan (Betconstruct) a PressGiochi: “Cresce la nostra offerta a livello globale; pronti a certificare anche in Italia”

Tra le aziende presenti ad ICE London la settimana scorsa, Betconstruct ha esposto la sua piattaforma iGaming completa e le varie soluzioni di gioco e scommesse sportive.

Abbiamo incontrato Gor Mnatsakanyan, il Direttore Regionale per la Germania che ci ha spiegato come Betconstruct sia la piattaforma per la fornitura di sportbook, live casinò, casinò, soluzioni per sport betting. “Questo ci dà flessibilità per crescere in tutti i paesi dove siamo certificati – ci ha detto -. Finora operiamo in più di 35 paesi e stiamo portando nuove opportunità di giochi in questi territori.

Siamo un’azienda rinomata in tutto il mondo e abbiamo più di 17 uffici a livello globale, con più di 6mila dipendenti. Il nostro business nasce 20 anni fa e noi continuiamo a crescere ogni anno. Inizialmente eravamo solamente un operatore B2C e oggi siamo cresciuti fino ad essere una piattaforma provider B2B. ICE rappresenta il momento dell’anno nel quale presentiamo i nostri prodotti e annunciamo i nostri programmi. Quest’anno siamo in fiera con uno stand aperto, dove presentiamo tutti i nostri brand”.

In questi giorni è infatti stata rappresentata la piattaforma Spring che alimenta l’ampia suite di prodotti del marchio e oltre 200 integrazioni di terze parti e fornisce tutti gli strumenti necessari a un operatore per gestire la propria attività. In aggiunta, la console SpingBME, un ecosistema di igaming che consente agli operatori di creare siti Web, integrare API, abilitare prodotti e ordinare ogni tipo di servizio correlato a igaming, sia legale, finanziario o di marketing. Dal punto di vista del gioco, è una routine stabile per BetConstruct introdurre più slot, scommesse e giochi di abilità. Ma poiché la sua offerta di casinò dal vivo si è distinta negli ultimi anni, la società ha debuttato con il suo marchio separato chiamato CreedRoomz all’ICE London 2022, con giochi spettacolari, promozioni frequenti e soluzioni come lo sviluppo dei giochi dedicati e la costruzione di sale.

“Nei periodi di punta della pandemia, BetConstruct è riuscita a portare i suoi prodotti principali a un livello superiore. L’ambito delle scommesse sportive con oltre 120 tipi di eventi tra cui virtuali ed Esport, anche nei momenti più tranquilli, offre un’ampia gamma di opzioni di scommessa supportate dai dati del team di scouting dal vivo, quote su misura di trader dedicati e streaming video per un maggiore coinvolgimento”, ha aggiunto l’azienda.

“Abbiamo interesse nel mercato italiano – ci spiega Gor Mnatsakanyan che all’inizio del mese ha partecipato anche ad Enada Rimini – abbiamo la nostra licenza e stiamo in fase di certificazione. Abbiamo già un certificato per lo sport betting. La nostra piattaforma è già certificata e al momento stiamo lavorando sulla parte dei casinò e spero che presto potremo andare live con il primo partner. Si spera prima della fine dell’estate”.

