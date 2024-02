Misteri dell’Oriente: svela i segreti con “Oriental Dragon” di Endorphina

Endorphina, sviluppatore leader di giochi di slot coinvolgenti e innovativi, è entusiasta di annunciare il lancio della sua ultima creazione, “Oriental Dragon”, l’8 febbraio 2024. Questo nuovo titolo invita i giocatori a esplorare il maestoso potere del Drago Verde, un simbolo di energia, forza e potenza, in un anno che coincide con l’anno del Drago secondo il calendario cinese.

“Oriental Dragon” è destinato ad affascinare i giocatori con il suo tema vibrante, caratterizzato da 5 rulli, 4 file e 50 linee di pagamento fisse, promettendo un’esperienza coinvolgente piena di evoluzione, miglioramento e abbondanza. Il gioco introduce i Draghi d’Oro, guardiani dei rulli, che raccolgono le perle dai Draghi Verdi per sbloccare il percorso verso il successo attraverso il ciclo animale di 12 anni.

Mentre i giocatori navigano attraverso i cicli, il gioco culmina in uno spettacolare 12° giro, in cui il simbolo Wild copre i rulli per indicare la fine del ciclo dell’era. Questo simbolo Wild non solo aumenta le possibilità di combinazioni vincenti, ma ripristina anche il ciclo del gioco, offrendo nuove opportunità ai giocatori.

Inoltre, “Oriental Dragon” presenta i simboli Scatter Yin e Yang, che attivano le partite bonus con la funzione Moving Wild. I giocatori possono scegliere tra 3 modalità, bilanciando il numero di giri con la presenza di simboli Wild in movimento per massimizzare il loro potenziale di vincita. Il Classic Risk Game offre inoltre ai giocatori la possibilità di raddoppiare le proprie vincite fino a 10 volte, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione al gameplay. Immergiti nel mistico mondo del “Drago Orientale” e scopri quali fortune ha in serbo per te il Drago Verde. Disponibile in tutti i casinò online supportati da Endorphina dall’8 febbraio 2024, questo gioco promette un viaggio pieno di ricchezze e meraviglie.

PressGiochi