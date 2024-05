Milano, al Salone antiriciclaggio si parla anche dei problemi del settore giochi e di derisking ingiustificato

Oggi, 8 maggio 2024, a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, si è tenuta la XV Edizione del Salone Antiriciclaggio durante la quale sono stati affrontati aggiornamenti regolamentari, le best

Oggi, 8 maggio 2024, a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, si è tenuta la XV Edizione del Salone Antiriciclaggio durante la quale sono stati affrontati aggiornamenti regolamentari, le best practice e agli approfondimenti attraverso sessioni informative, tavole rotonde sulla materia e l’esposizione di casi studio. Si è parlato anche di giochi pubblici nel panel dedicato all’ “Implementazione efficace degli indicatori di anomalia per la Segnalazione di Operazioni Sospette” ed in particolare al panel intitolato “Esperienze settoriali nella gestione degli indicatori di anomalia” al quale ha partecipato l’avv. Geronimo Cardia.

Nel corso dell’intervento, sono state trattate due esperienze maturate in applicazione degli indicatori di anomalia. In questo caso si tratta di quelle dedicate ai soggetti appartenenti ad un settore rilevante come quello dei giochi pubblici che nell’ultimo anno con i suoi soggetti obbligati ha prodotto 5768 segnalazioni:

(i) il superamento del fenomeno dalla massiva mancata apertura dei conti correnti (o della chiusura di quelli aperti) inflitto dalle banche alle filiere dei soggetti obbligati del gioco pubblico;

(ii) l’individuazione esatta del perimetro dell’obbligo di segnalazione con riferimento ai reati presupposto, rispetto a quanto previsto dalla normativa, modificata nel corso degli anni, ricordando il principio del tempus regit actum.

In relazione alla prima tematica, l’Avv. Cardia ha messo in luce l’esatta portata del fenomeno, ripercorrendone le origini, la focalizzazione del derisking ingiustificato e la soluzione suggerita anche dall’EBA ma che si trova già nei principi dell’ordinamento giuridico esistente, che presuppone non una cancellazione tout court del rischio per appartenenza ad un settore delicato ma una verifica rafforzata da cui emergano i numerosi ed eccezionali sistemi di conformità aziendale che coinvolgono gli operatori.

Infine, ha ricordato la soluzione da ultimo dal Legislatore descrivendo la modifica del 2023 dell’art. 16 del D. Lgs. 231/2007 che, pur prevedendo principi già esistenti, avrà comunque l’effetto di stimolare le banche a riprendere in mano le proprie procedure aziendali ed a verificare che le stesse non contengano istruzioni operative anche indirettamente discriminatorie. La partita si sposta ora sul piano delle prassi che dovranno comunque essere conformi al precetto indicato, ma non sarà facile posto che anche nell’ultimo periodo sono stati registrati casi di chiusure.

In relazione alla seconda tematica, partendo dalla valutazione che il soggetto obbligato deve operare in merito all’eventuale esistenza di anche solo un sospetto sulla provenienza delle somme, ricordando che questo possa cristallizzarsi anche a seguito del ricorso agli indici di anomalia, Geronimo Cardia ha ricostruito il perimetro dell’obbligo di segnalazione con riferimento ai “reati presupposto”, rispetto a quanto previsto dalla normativa modificata nel corso degli anni. In particolare è emersa una differenza dell’ampiezza del perimetro dell’obbligo di segnalazione prima e dopo la legge n. 90 intervenuta nel 2017 a seguito della direttiva del 2015. A partire da detto intervento normativo il perimetro si palesa ampliato da un obbligo circoscritto alla segnalazione di sospetti di operazioni di “riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, ad una più ampia casistica di operazioni che include quelle nelle quali “comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

Mediante la ricostruzione della definizione del “riciclaggio” ai sensi del D. Lgs. 231/2007, vigente all’epoca della modifica, e con l’aiuto della descrizione di un caso pratico, ha fornito la soluzione al quesito richiamando il principio del “tempus regit actum” e concludendo che, a chi abbia operato per i periodi precedenti alla modifica legislativa, non possa esser contestato di non avere operato segnalazioni, laddove, pur in presenza dell’integrazione di casi riconducibili agli indicatori di anomalia, abbia poi, in concreto e nella fase di valutazione complessiva, escluso le ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. E ciò anche nei casi in cui poi e solo poi si sia rinvenuto che il denaro provenisse da altre attività criminose.

L’ Avv. Cardia, infine, sulla scorta delle esperienze riportate, ha valorizzato l’importante aiuto che la tecnologia può fornire agli operatori quali soggetti obbligati e al sistema antiriciclaggio in generale, rendendo più tempestiva, completa ed effettiva la profilazione della clientela, come anche oggi abbiamo sentito riguardo alla piattaforma SGR Compliance.

PressGiochi