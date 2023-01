MGM mette di nuovo gli occhi su Entain

Il gigante americano dei casinò MGM Resorts sta prendendo in considerazione una nuova offerta pubblica di acquisto per le scommesse sportive Entain, secondo gli ultimi rapporti. Una proposta di acquisizione

Il gigante americano dei casinò MGM Resorts sta prendendo in considerazione una nuova offerta pubblica di acquisto per le scommesse sportive Entain, secondo gli ultimi rapporti.

Una proposta di acquisizione potrebbe arrivare dopo la pubblicazione del white paper sul gioco d’azzardo nel Regno Unito, prevista per marzo. Inoltre, un recente rapporto pubblicato dal fornitore di servizi finanziari Deutsche Bank suggerisce che una fusione tra le due società non solo è possibile, ma rappresenta anche un matrimonio “abbastanza ovvio”.

Secondo gli analisti, un accordo riceverebbe il sostegno degli azionisti di entrambe le entità.

MGM è attualmente valutata quasi 15 miliardi di dollari, con una presenza significativa nel mercato statunitense e nella mecca del gioco d’azzardo Las Vegas.

Da parte sua, Entain vale attualmente circa 11 miliardi di dollari. Due anni fa, MGM ha offerto $ 10 miliardi per rilevare Entain, il suo partner di joint venture nel marchio statunitense BetMGM, ma l’offerta è stata rifiutata poiché il gigante delle scommesse sportive ha ritenuto che il prezzo non fosse abbastanza alto. Oltre a rifiutare l’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni di MGM nel gennaio del 2021, Entain ha anche rifiutato un’offerta in contanti e azioni da parte dei pesi massimi delle scommesse sportive statunitensi DraftKings nel settembre dello stesso anno.

Ma secondo gli analisti MGM potrebbe riprovarci dopo che il governo del Regno Unito avrà pubblicato la revisione del suo Gambling Act. La pubblicazione del libro bianco sulla revisione della normativa del gioco d’azzardo, prevista lo scorso anno, può fornire chiarezza per Entain e il nuovo panorama di gioco che incontrerà.

Si ritiene che il white paper sul Gambling Act possa introdurre misure rigorose per il gioco e includere linee guida su come l’UKGC regola le società con esposizione all’estero.

L’acquisizione di Entain fornirebbe a MGM il pieno controllo di BetMGM nella loro joint venture. BetMGM è il più grande operatore di casinò su Internet negli Stati Uniti e uno dei fornitori dominanti di servizi di scommesse sportive, e attualmente si sta avvicinando alla redditività, sottolineando il desiderio di MGM di ottenere il pieno controllo dell’entità del gioco su Internet. Entain è uno dei più grandi siti web di gioco d’azzardo britannici. Mentre molti clienti statunitensi potrebbero non avere familiarità con il marchio, è probabile che riconoscano alcune delle società di proprietà del gigante, tra cui Party Poker, Ladbrokes, Sportingbet e Bwin.

