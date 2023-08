Mauritius: un parco dove pedalare nel vuoto!

Per chi avesse la possibilità di fare una vacanza alle Mauritius, è assolutamente doveroso fare una visita allo splendido La Vallée des Couleurs National Park.

La grande varietà del paesaggio, i suoi altipiani, montagne, valli, cascate, bacini e stagni che si estendono senza limiti all’interno di questo anfiteatro naturale, popolato da splendidi animali esotici, promette ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

Passeggiate a piedi, escursioni in quad & buggy o on taxi-jeep, il brivido di attraversare la natura dall’alto, camminando su due ponti nepalesi per un totale di 350 metri, ma soprattutto la grande emozione di viaggiare nel vuoto, sulle zip-line che attraversano l’area in vari punti, su percorsi lunghi fino a 1,6 km.

Adesso, queste zip-line sono state implementate da un incredibile tracciato doppio di 200m, da attraversare… in bicicletta! E’ proprio così: sostenuti da imbracature di assoluta sicurezza, gli utenti possono pedalare a coppie, scambiandosi emozioni a non finire.

Il viaggio su questa isola, adagiata nell’Oceano Indiano a circa 600 miglia (1.000 km) dalla costa del Madagascar e a circa 120 miglia (200 km) da Réunion, non è per tutti. Ma per gli amanti dell’avventura è davvero un’esperienza da non perdere.

Pressgiochi