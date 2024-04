Matera, contrasto al gioco illegale: sequestrati 15 apparecchi e multe per 150mila euro

Multe per un totale di 150mila euro sono state elevate dai finanzieri di Matera nell’ambito di controlli per il contrasto al gioco d’azzardo, eseguiti insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane

Multe per un totale di 150mila euro sono state elevate dai finanzieri di Matera nell’ambito di controlli per il contrasto al gioco d’azzardo, eseguiti insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le ispezioni sono state effettuate in tutta la provincia e hanno riguardato, in particolare, centri scommesse e sale giochi. In due circoli privati a Pomarico, inoltre, sono stati sequestrati 15 personal computer messi nella libera disponibilità di tutti gli avventori del locale e destinati a qualsiasi forma di gioco.

I servizi sono stati svolti d’intesa tra gli uffici Adm di Bari e della sezione operativa distaccata di Matera e le fiamme gialle della tenenza di Metaponto e del gruppo di Matera.

