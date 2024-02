Mastropasqua (Custom): “Il mondo delle lotterie e delle scommesse si evolve, creando connessioni sorprendenti con il settore del retail”

In occasione di ICE London che si è tenuta questa settimana, l’azienda italiana Custom ha presentato una panoramica del mercato inaspettata: nuove tendenze tecnologiche con specifici requisiti modulari e scalabili, soluzioni integrate senza precedenti, richiesta di una presenza globale con centri di servizio e competenze multisettoriali per supportare partner, distributori, clienti e operatori del settore.

Custom Group conta oggi più di 300.000 installazioni nel settore dei giochi, delle lotterie e delle scommesse in 76 paesi, registrando una convergenza del settore delle lotterie e delle scommesse con il settore della vendita al dettaglio negli ultimi due anni.

Abbiamo incontrato Alessandro Mastropasqua, direttore alle relazione istituzionali del gruppo con sede a Parma che ci spiega: “Custom si è presentata a ICE con una presenza globale e diversificata, offrendo la più ampia gamma di soluzioni integrate a molteplici mercati e consentendo a tutti i tipi di stakeholder di scegliere tra le diverse soluzioni e tecnologie del Gruppo sulla base di un know-how unico e sinergico”.

Tra i prodotti di spicco presentati durante l’evento, i terminali POS DAYTONA e ARAGON, affidabili stampanti per lotterie al dettaglio e dispositivi ultraveloci per la scansione di biglietti di diverse dimensioni. Questo portafoglio garantisce un servizio veloce e privo di errori.

Soluzioni Self-Service e per facilitare esperienze “personalizzate e integrate”. Le soluzioni di Custom mirano a coinvolgere i giocatori dove e come vogliono, offrendo esperienze di gioco personalizzate. Per il 2024, Custom ha ampliato la propria gamma di prodotti con componenti modulari per chioschi, soluzioni all-in-one e desk intelligenti che consentono ai rivenditori di implementare rapidamente terminali self-service in tutto il negozio.

CONNECT è progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni – assistite e non – dal design compatto ed elegante.

ARAGON è il terminale POS del futuro con una gamma di processori per qualsiasi attività: dall’entry level Intel® Celeron®, fino al Core i3 e al Core i5 ad alte prestazioni. Questo dispositivo vanta un design moderno e sottile con display touch Full HD a prova di futuro e parte anteriore completamente in vetro.

SILK II è un terminale POS con Android 11 standard e Google Play Store. Un set completo di interfacce USB ti consentirà di collegare tutti i tuoi accessori. Sono integrati anche Bluetooth® e Wi-Fi®.

GLASS27 è la nuova soluzione avanzata di Custom. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia FHD full glass con monitor integrato e stampante per ricevute, GLASS27 unisce stile e funzionalità, supporta sia i sistemi operativi Windows che Android ed è in grado di integrare i PinPad più utilizzati sul mercato. Questa soluzione è disponibile nella versione da tavolo, su piedistallo e con montaggio a parete, diventando così la soluzione perfetta per le esigenze di molteplici mercati e aziende.

Durante l’evento londinese Custom presenta soluzioni POS avanzate per ottimizzare il punto vendita.

POS Refresh” è stata una priorità di investimento IT nel 2023 per il 50% dei rivenditori. Il POS rimane il cuore di ogni negozio al dettaglio e Custom è pronta ad aiutare i rivenditori nel processo di aggiornamento dell’hardware e del software POS.

Il terminale POS ARAGON è la soluzione perfetta per migliorare le transazioni nei punti vendita, aggiungendo stile a qualsiasi bancone con potenza e affidabilità per Windows e Linux. Il mobile sta avendo un impatto notevole sui punti vendita saldi. Secondo uno studio del gruppo IHL, le aziende i cui dipendenti hanno utilizzato strumenti di vendita mobile hanno registrato una crescita delle vendite del 77%. Il POS mobile continua a svolgere un ruolo importante nell’esperienza di acquisto odierna, non solo per il cliente, ma anche per il commesso del negozio.

La famiglia di dispositivi mobili, tablet e stampanti portatili Ranger di Custom consente ai rivenditori di coinvolgere i clienti durante l’intero processo di acquisto in negozio: sul marciapiede, nel corridoio, in negozio o accanto all’auto. T-RANGER è un tablet multifunzione da 10,1 pollici da 3 a 3 per l’uso in negozio e magazzino. Estremamente robusto e alimentato da una batteria da 10.000 mAh, T-RANGER è progettato per resistere all’impatto della tua attività tutto il giorno, tutti i giorni.

Infine attenzione a trasparenza e fiducia: la tecnologia Veriprint® consente la trasparenza e la tracciabilità di tutte le transazioni della lotteria. Ogni biglietto può essere scansionato e archiviato, garantendo che i risultati della lotteria siano a prova di manomissione. La trasparenza rafforza la fiducia degli utenti ed elimina i dubbi di frode o manipolazione.

