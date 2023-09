Mario Lollobrigida (ADM) a PressGiochi: “La distribuzione dell’offerta dei giochi sul territorio è al centro del riordino dei giochi”

Video in caricamento… “Servono regole certe per la distribuzione dell’offerta del gioco sul territorio. E’ fondamentale quindi l’intervento previsto nella legge delega sulla necessità di riordino e regole certe

“Servono regole certe per la distribuzione dell’offerta del gioco sul territorio. E’ fondamentale quindi l’intervento previsto nella legge delega sulla necessità di riordino e regole certe concertate con le Regioni, è necessario che questo avvenga anche presto perché abbiamo i settori degli apparecchi da intrattenimento e delle scommesse che devono poter contare sui rinnovi dei bandi. Ma senza un accordo con la distribuzione dei giochi, è impossibile bandire le concessioni come già ribadito dal Consiglio di Stato. Questi sono i temi che affrontiamo nelle proposte che presentiamo oggi al MEF come Comitato giochi istituito per attuare la delega fiscale.

Poi interveniamo sul comparto del gioco online.

Il settore è nonostante tutto un settore in salute che ha superato, anche se a fatica, il periodo della pandemia. Il 2023 segna un dato ancora in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Nonostante tutti i problemi il comparto non è assolutamente in sofferenza.

Serve comunque una normativa di primo livello ordinata e spero che la Delega sia lo strumento adatto.

Oggi presenteremo al Gabinetto del Viceministro il nostro lavoro che spero sia la base per la futura legislazione”.

PressGiochi