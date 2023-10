Manovra. Risorse dai giochi, dall’anticipo della gara del Lotto alla revisione della tassazione per l’online

Nel Consiglio dei Ministri di oggi, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti porteranno sul tavolo la seconda manovra del governo di centrodestra (una manovra al momento tra 23 e 25 miliardi), che rinvia i progetti di riforma a tempi migliori, tolto l’avvio della nuova Irpef. Che favorirà, come il taglio del cuneo, soprattutto i redditi medio-bassi. D’altronde, il momento è complesso e bisogna essere «seri, prudenti e responsabili» il messaggio che la stessa premier darà anche all’opinione pubblica, in una conferenza stampa già programmata appena un’ora dopo l’inizio del Cdm. Un’approvazione lampo, quella che Mef e Palazzo Chigi contano di ottenere

Sul fronte coperture c’è la spending review. I ministeri devono portare a Giancarlo Giorgetti le loro proposte per arrivare a 2 miliardi e chi non lo farà, spiegano al Mef, subirà tagli lineari del 5%. Perché a quella cifra bisogna per forza arrivare. Altre risorse si dovrebbero recuperare dai giochi, dall’anticipo della gara del Lotto alla revisione della tassazione per l’online.

