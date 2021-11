Manovra: per i giochi il Mef lavora ad una proroga da 36 mesi

Pronta l’estensione onerosa delle concessioni, propedeutica al riordino del settore. Si tratterebbe di una proroga da 36 mesi per tutte le concessioni in scadenza dei giochi pubblici. La misura potrebbe

La misura potrebbe confluire nel maxiemendamento alla manovra di Bilancio approdata lo scorso giovedì 28 ottobre dal Consiglio dei ministri e il cui testo è atteso in Senato.

Come rivela Milano Finanza, il governo lima il testo della manovra attesa in Parlamento entro il fine settimana. Si punta ad ampliare la platea del Superbonus 110% intervenendo anche sul tetto Isee. Incentivi per investire nelle start-up.

