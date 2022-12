Manovra: da FI e Noi Moderati due emendamenti per prorogare le concessioni di tutti i giochi

Sono 3104 gli emendamenti presentati in commissione alla Camera, da segnalare entro domenica 11 dicembre alle ore 15. La maggioranza ha presentato oltre 600 proposte (285 Fratelli d’Italia, 151 della Lega, 136 da Forza Italia, 45 i Centristi), il resto provengono dalle opposizioni, alle quali andrebbero 250 segnalazioni sulle 450 totali. Per gli emendamenti sarebbero a disposizione poco più di 400 milioni.

Ampliare le misure fiscali a vantaggio del Sud. Elevare le pensioni minime fino a 600 euro per gli anziani. Ampliare la decontribuzione per l’assunzione dei giovani fino ad 8mila euro. Rivedere ‘Opzione donna’ sul pensionamento anticipato per aumentarne il bacino di utenza. Estendere il mese aggiuntivo del congedo di maternità pagato all’80% anche ai papà. Sarebbero alcuni dei temi principali degli emendamenti alla manovra economica depositati dalle forze politiche che sostengono il governo di Giorgia Meloni.

Ma non mancano anche interventi relativi al settore dei giochi pubblici. Piergiorgio Cortelazzo di Forza Italia e Maurizio Lupi per Noi Moderati hanno presentato due emendamenti per la proroga onerosa per tutte le concessioni di gioco. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari si chiede di prorogare le concessioni degli apparecchi da gioco fino al 29 giugno 2026, per il gioco online fino al 31 dicembre 2025 e per le concessioni del bingo fino al 31 marzo 2026. Le concessioni delle scommesse vengono prorogate al 30 giugno 2027 mentre i giochi come SuperEnalotto e Gratta e Vinci sono prorogati per 36 mesi, a naturale scadenza delle attuali concessioni.

Se per apparecchi da intrattenimento, scommesse e bingo gli oneri concessori delle proroghe sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga, il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe, – per tutti i giochi considerati – è maggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno del 2023.

PressGiochi