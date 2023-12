Malta. MGA ha un nuovo CEO, Charles Mizzi

Il Board of Governors della Malta Gaming Authority ha scelto Charles Mizzi per succedere a Carl Brincat come amministratore delegato dell’authority, con effetto dal 26 gennaio 2024. La nomina fa

La nomina fa seguito al bando pubblico emesso il 30 ottobre 2023 e al processo di selezione che ne è seguito.

Il signor Mizzi seguirà il dottor Brincat per tutto gennaio per garantire una transizione graduale alla guida dell’Autorità. Il signor Mizzi entrerà a far parte della MGA dopo un mandato di 5 anni alla guida della Residency Malta Agency, dove è stato determinante nel guidare l’organizzazione verso il suo obiettivo di garantire che Malta sia una delle residenze più rispettabili e desiderabili dalle giurisdizioni di investimento.

Essendo un professionista dinamico e orientato ai risultati con una vasta esperienza nella gestione delle operazioni, il Consiglio dei governatori non ha dubbi che continuerà a costruire sulle solide basi che troverà presso l’Autorità.

“Sono onorato di aver avuto l’opportunità di guidare l’Autorità”, ha affermato Mizzi. “Sono ansioso di guidare strategicamente l’Autorità in avanti in modo che la già solida posizione di Malta nel settore possa essere ulteriormente rafforzata, garantendo al tempo stesso valore per tutti gli stakeholder”.

Il ministro dell’Economia, dei Fondi UE e del Territorio Silvio Schembri ha ringraziato il dottor Brincat per l’eccellente servizio reso come amministratore delegato negli ultimi 3 anni e si è congratulato con il signor Mizzi per la sua nomina.

“Con la sua vasta esperienza nella gestione delle operazioni di numerosi enti e il suo contributo a grandi progetti, Charles Mizzi è senza dubbio il candidato giusto per continuare a costruire su ciò che la MGA ha realizzato finora e guidare i suoi eccellenti colleghi all’interno dell’Autorità verso ulteriori successo futuro” ha detto il Ministro Schembri.