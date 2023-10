Malta. MGA annulla l’autorizzazione ad Arabmillionaire

Con riferimento all’Avviso di Cancellazione del 4 agosto 2022 emesso dalla Malta Gaming Authority, ad Arabmillionaire Limited è stato concesso un periodo di tempo di venti giorni entro il quale la società aveva il diritto di dimostrare le ragioni per cui l’Autorità non avrebbe dovuto procedere al provvedimento coercitivo.

I legali dell’azienda – spiega l’Authorità maltese – hanno debitamente informato MGA che era oggetto di un’importante operazione di ristrutturazione e hanno chiesto, tra l’altro, di “congelare” la licenza affinché la società potesse finalizzare e regolare tutte le pendenze. Sulla base di quanto sopra esposto, e nonostante le numerose violazioni costituenti causa di revoca dell’autorizzazione, l’Autorità ha deciso di sospendere la licenza del Soggetto Autorizzato in data 12 ottobre 2022 al fine di offrire a quest’ultimo l’opportunità di rettificare la propria posizione nei confronti dell’Autorità.

In virtù della sospensione, la persona autorizzata è stata chiaramente informata che l’Autorità procederà all’annullamento della licenza nel caso in cui non riesca a porre rimedio alle sue violazioni, a saldare tutti i pagamenti in sospeso sia all’Autorità che a tutti i suoi giocatori registrati e a fornire piena garanzia che è in grado di detenere l’autorizzazione concessagli e di operare secondo le sue condizioni.

Si precisa che la società non ha impugnato la decisione dell’Autorità di sospendere la concessione. Nonostante gli sia stato concesso ampio tempo per porre rimedio alle violazioni sopra menzionate, Arabmillionaire non è riuscita né a rettificare la propria posizione né a collaborare con l’Autorità. Tutti i tentativi di comunicazione con la società successivi a novembre 2022 sono stati vani.

Le violazioni hanno continuato a persistere fino ad oggi.

Oltre al pagamento del canone residuo indicato nell’Avviso, il canone della società per l’anno 2023 è scaduto il 13 giugno 2023 durante il periodo operativo della Sospensione. Pertanto, Arabmillionaire deve ad MGA cinquantamila euro di canone annuale.

In virtù di ciò, MGA ha deciso di annullare la licenza a Arabmillionaire.

