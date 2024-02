Lottomatica, nel 2023 utile a 215,9 milioni di euro

Lottomatica ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 1.632,5 milioni di euro, +12% rispetto all’esercizio 2022 pro forma (+17% reported). Guardando alle varie divisioni, l’Online è a 520,8 milioni, +33% rispetto all’esercizio 2022 pro forma (+58% reported), lo Sports Franchise a 368,2 milioni, +8% rispetto all’esercizio 2022, e il Gaming Franchise a 743,5 milioni, +2% rispetto all’esercizio 2022. L’Adjusted EBITDA è pari a 595,7 milioni di euro con payout normalizzato superiore a 550 – 570 milioni di euro della guidance all’IPO e 570 – 590 milioni di euro della guidance aumentata a luglio (580,4 milioni consuntivi, +17% rispetto all’esercizio 2022 pro forma).

L’Utile Netto Rettificato è stato pari a 215,9 milioni di euro, +29% rispetto all’esercizio 2022 pro forma. L’utile netto è stato di 74,2 milioni di euro, da 78,4 milioni di euro. L’utile netto di pertinenza del gruppo è stato di 68,3 milioni di euro, da 72,1 milioni di euro. L’Indebitamento finanziario netto è pari a 1.248,7 milioni di euro, 2,1x su run rate Adjusted EBITDA.

“Il 2023 è stato un anno di sviluppi significativi per il nostro gruppo, in cui abbiamo consolidato la nostra posizione di leadership in tutti i settori operativi e brand – ha commentato l’AD Guglielmo Angelozzi – Abbiamo superato gli obiettivi che ci eravamo prefissati in fase di quotazione ed il successivo incremento di guidance, con ricavi pari a Euro 1.632 milioni ed un Adjusted EBITDA pari a Euro 596 milioni a payout normalizzato (Euro 580 milioni consuntivi)”.

“Abbiamo continuato a crescere sia in modo organico, aumentando le quote di mercato per cinque trimestri consecutivi, sia attraverso M&A, firmando l’acquisizione di SKS365 e continuando la nostra strategia di acquisizioni bolt-on – ha aggiunto – I nostri obiettivi per il 2024 sono rafforzare la nostra leadership nei segmenti Online e Sports Franchise attraverso innovazione di prodotto e tecnologia, sviluppare ulteriormente il modello omnichannel, gestire in modo efficiente il nostro portafoglio di brand e avviare l’integrazione di SKS365”.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo pari ad 0,26 euro per azione ordinaria. Tenuto conto delle azioni emesse alla data attuale, ciò equivale a una distribuzione di 65,4 milioni, pari al 30% di pay-out dell’Utile Netto Rettificato consolidato del 2023, in linea con la politica di distribuzione dei dividendi di Lottomatica. La data di pagamento del dividendo è il 22 maggio 2024 (data stacco cedola 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024).

Nell’esercizio 2024 Lottomatica si attende di raggiungere risultati consolidati, esclusa la contribuzione di SKS365 e le relative sinergie, pari a: ricavi a 1.800-1.845 milioni; Adjusted EBITDA a 625-645 milioni1, di cui il 53% derivante dal settore operativo Online. La guidance aggiornata verrà fornita dopo il completamento dell’acquisizione di SKS365, atteso nel primo semestre del 2024.

